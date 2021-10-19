据美国媒体18日报道，一些东南亚富豪家族加大对“独角兽”企业的投资，以对冲新冠疫情对零售和酒店等传统行业的冲击。

“独角兽”是投资行业术语，指估值超过10亿美元、没有上市的技术初创企业，其成立时间一般不超过10年。

彭博新闻社报道，从泰国、菲律宾到印度尼西亚，多个富豪家族要么直接入股具有景气度的企业，要么成立风险投资基金参投。与美国硅谷风投合作，同样是这些家族青睐的投资方式。

借助投资，这些靠传统行业起家的豪门将有可能向电商和数字化世界渗透，开拓新的收入来源。在第二代和第三代家族继承人看来，这一转型需求尤为迫切。他们所在家族的老本行，因疫情期间的封锁措施和旅行限制受困已久。

东南亚500家初创企业基金管理合伙人维沙尔·哈纳尔说：“东南亚家族财富对技术和投资带来的收益非常振奋。这些收益来自初创企业新近的成功。”

东南亚500家初创企业基金是约车企业格拉布公司和电商平台Carousell的早期投资者。

哈纳尔说：“许多家族资金来这一领域逐鹿。疫情加剧了资金流入速度。”

由于东南亚一些政府仍在抵御疫情，这一地区的豪门面临不少艰难挑战。亚洲开发银行上月下调东南亚经济增速预期至3.1%，称这一地区在疫情中颇为脆弱。

东南亚同样是风投活跃地区。彭博社提供的数据显示，今年上半年，风投在这一地区达成创纪录的393项交易，融资额达44亿美元。

彭博社报道，尽管投资技术初创企业颇为烧钱，但这些家族依然无惧挑战。他们的投资兴趣涵盖自动化制造、医疗技术和电动车等领域。

新加坡金门风险投资公司创始合伙人文尼·劳里亚说，这些投资有助于加速创新周期，在这一地区构建技术生态。他说，这些家族对他们所投资的领域并不陌生，“与这些家族的会面令我印象深刻。围绕如何与技术行业合作构建并发展自己的生意，他们总能问到点子上”。（卜晓明）（新华社专特稿）

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