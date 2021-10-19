新华社亚的斯亚贝巴10月18日电（记者汪平）埃塞俄比亚政府18日否认有关政府军对该国北部提格雷州首府默克莱市发动空袭的说法。

埃塞俄比亚“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）执行委员会成员兼发言人格塔丘·雷达当天早些时候在社交媒体上说，政府军对默克莱市区及郊区的民用设施发动空袭，并造成一些平民死亡。

埃塞政府发言人莱盖塞·图卢随后否认“提人阵”的说法，并表示“政府不会对自己的城市发动空袭”。

埃塞外交部当天还发表声明，谴责“提人阵”武装近日在与提格雷州相邻的阿姆哈拉州和阿法尔州发动新的武装袭击，造成至少30名平民死亡，当地人道主义危机日益严重。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，埃塞总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外，此后两党矛盾不断加剧。

去年11月4日，“提人阵”武装分子袭击驻守在提格雷州的国防军基地，埃塞政府随即宣布对“提人阵”发起军事行动，并在11月底宣布控制默克莱市，“提人阵”转向游击战。此后，双方在提格雷州局部零星战斗时有发生。

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