新华社明斯克10月18日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部发言人格拉兹18日说，白外交部已召回该国驻法国大使进行磋商。

格拉兹当天就法国驻白大使德拉科斯特返回法国一事接受白通社采访时说，德拉科斯特2020年11月以大使身份进入白俄罗斯，同年12月向白外长递交国书副本。但该大使随后表示，不打算根据国际法和普遍接受的做法完成其就任程序。

格拉兹表示，白方为此不得不通知法方，白方有关同意德拉科斯特任职的许可过期。与此同时，白俄罗斯外交部召回白驻法国大使回国进行磋商。他说，白方召回本国大使是被迫之举，希望两国使团能够恢复全面运作水平。

法国外交部18日发布新闻公报说，基于欧盟不承认去年白俄罗斯总统选举结果，法国驻白大使一直没有向白总统卢卡申科递交国书，只是“根据外交惯例”将国书副本交给白外长。白方因此“单方面决定”要求德拉科斯特离境。

公报说，鉴于白方近期决定限制法国驻白外交机构的活动，法方也对白驻法外交机构采取了相应的限制措施。

去年8月9日，白俄罗斯举行总统选举，卢卡申科高票获胜，再次当选。白首都明斯克等城市随后发生较大规模示威，抗议者对选举结果提出质疑。据报道，包括美国、法国等一些西方国家不承认选举结果。（参与记者：唐霁、胡雪）

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