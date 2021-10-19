人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

俄罗斯累计新冠确诊病例超800万例

2021年10月19日08:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科10月18日电（记者黄河）俄罗斯防疫指挥部18日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例超过800万例，达8027012例。

　　数据显示，过去24小时俄罗斯新增新冠确诊病例34325例，为疫情开始以来最高纪录；新增死亡病例998例，累计死亡224310例；新增治愈病例16431例，累计治愈7017055例。

　　俄罗斯首都莫斯科依然是该国疫情最严重地区，18日新增确诊病例6823例，累计确诊1726237例；新增死亡病例69例，累计死亡30232例。

　　俄罗斯圣彼得堡国立大学专家扎哈罗夫认为，俄国内新冠发病率上升，可能导致该国两周后在院治疗人数升至100万人。目前，这一数据约为78.6万人。

　　俄卫生部长穆拉什科表示，近期俄新冠发病率上升与居民活动和全国新冠疫苗接种率低有关。他说，该国医院里的绝大多数新冠患者都未接种疫苗，重症患者中接种疫苗的比例不到0.03%。

　　据俄官方数据，截至15日，俄罗斯完成一剂新冠疫苗接种者为5100万人，完成两剂疫苗接种的人数超过4755万人。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部