新华社莫斯科10月18日电（记者黄河）俄罗斯防疫指挥部18日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例超过800万例，达8027012例。

数据显示，过去24小时俄罗斯新增新冠确诊病例34325例，为疫情开始以来最高纪录；新增死亡病例998例，累计死亡224310例；新增治愈病例16431例，累计治愈7017055例。

俄罗斯首都莫斯科依然是该国疫情最严重地区，18日新增确诊病例6823例，累计确诊1726237例；新增死亡病例69例，累计死亡30232例。

俄罗斯圣彼得堡国立大学专家扎哈罗夫认为，俄国内新冠发病率上升，可能导致该国两周后在院治疗人数升至100万人。目前，这一数据约为78.6万人。

俄卫生部长穆拉什科表示，近期俄新冠发病率上升与居民活动和全国新冠疫苗接种率低有关。他说，该国医院里的绝大多数新冠患者都未接种疫苗，重症患者中接种疫苗的比例不到0.03%。

据俄官方数据，截至15日，俄罗斯完成一剂新冠疫苗接种者为5100万人，完成两剂疫苗接种的人数超过4755万人。

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