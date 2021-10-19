新华社北京10月18日电（记者成欣、董雪）外交部发言人赵立坚18日指出，所谓新疆“人权问题”是赤裸裸的政治阴谋，其真实意图是破坏新疆繁荣稳定，阻挠中国发展。美方应该深刻反省自己的人权劣迹，管好自己的事，停止打着人权的幌子干涉他国内政、损害他国利益。

赵立坚是在例行记者会上就美国总统拜登日前涉疆言论回答提问时作出上述表态的。

赵立坚强调，所谓新疆维吾尔族人遭受“压迫”和“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言。当前新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦，各族人民安居乐业、幸福生活，他们依法享有的权益得到充分保障。所谓新疆“人权问题”是赤裸裸的政治阴谋，其真实意图是破坏新疆繁荣稳定，阻挠中国发展。

赵立坚说，美国口口声声以民主和人权捍卫者自居，但自身却劣迹斑斑。美国内种族歧视愈演愈烈；消极抗疫造成70多万国民死于新冠肺炎疫情；美仅凭一瓶“洗衣粉”、一份假情报就肆意发动战争、屠杀他国平民，采取单边制裁人为制造人道主义灾难；美国还大搞双重标准和选择性失明，对滥杀阿富汗平民的行为充耳不闻。

“事实一再证明，美国自封的所谓‘民主灯塔’早已崩塌，根本不配当什么‘人权卫道士’，更没资格充当‘颐指气使的教师爷’。美方应该深刻反省自己的人权劣迹，管好自己的事，停止打着人权的幌子干涉他国内政、损害他国利益。”他说。

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