新华社德黑兰10月18日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德18日表示，伊朗和欧盟未来几天将在比利时首都布鲁塞尔继续就伊核问题举行会谈。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊朗副外长巴盖里与欧盟对外行动署副秘书长莫拉近日在伊朗首都德黑兰举行的会谈“良好且具有建设性”。伊核协议维也纳会谈中尚未解决的问题、挑战和障碍将继续在布鲁塞尔讨论，巴盖里将率团参加会谈。

哈提卜扎德表示，伊朗的主要目标是确保所有对伊制裁全部取消，美国无条件恢复履行伊核协议的义务。

本月14日，莫拉到访德黑兰并同巴盖里举行会谈。莫拉在会谈中介绍了他在伊核会谈中代表欧盟担任协调员的任务，表示准备与包括伊朗在内的各方进行合作，推动伊核会谈继续进行，以取得各方都能接受的结果。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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