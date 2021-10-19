本报记者 贾平凡

最近，英吉利海峡颇不宁静。随着经法国入境的非法移民人数激增，英法两国龃龉不断。英国政府认为法国人没有采取足够的措施阻止偷渡者，而法国政府则再次指责英国人不守承诺没有提供资金支持。一段时间以来，英法两国因英国脱欧而引发的渔业争端持续发酵，因美英澳签订的“AUKUS”而引发的潜艇合同裂痕尚未修复。而非法移民问题，无疑将令英法两国关系雪上加霜。

“问责”与“催款”

当地时间10月10日，又一艘载满非法移民的船只停靠在英国肯特郡。截至今年9月底，已有17085名移民从法国入境英国，而去年一整年仅有8417人入境。

据英国《天空新闻》报道，近年来，许多非法移民试图从法国北部前往英国。为了解决非法偷渡问题，法方投入了大量财力和人力。根据此前双方商定的结果，英方需向法方支付约6300万欧元（约4.70亿元人民币）的费用。但截至目前，法方表示“一分钱都没有收到”。

法国内政部长达尔马宁说，法方为打击偷渡忙个不停，英方应“遵守承诺、提供资金”。他表示，法国执法部门眼下在英吉利海峡成功拦截了75%的偷渡船，如果英方承诺提供的资金到位，拦截比例有望提至100%。

法媒“France24”报道，为了应对急剧增加的偷渡过境人数，决心履行其“重新控制我们的边界”承诺的约翰逊政府，再度向法国人“问责”。英国内政大臣帕特尔警告法方，除非能够阻止更多非法偷渡的移民进入英国，否则英方将不会向法方支付相应的费用。

英国保守党议员、商务大臣克沃腾希望淡化目前与法方的纠纷。10月10日，他对《天空新闻》表示，“目前为止，我们与法方的合作非常有效。”他指出，在英法两国的共同努力下，目前已经逮捕了近300名偷渡者，阻止了约13500人非法入境。

“英法就防止非法移民穿越英吉利海峡的问题一直存在矛盾，是个复杂的老问题，不易解决。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾对本报表示，英法之间互相推诿，其中既有资金问题，也有双方合作不利的问题。

“烫手的山芋”

“英国一直是非洲、中东以及南亚等地区非法移民非常喜欢的一个目的地。”中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵对本报表示，多年来，对于非法移民穿越英吉利海峡到英国一事，法国有时会采取默许和助推的态度。其实，法国政府对非法移民问题也很头疼，乐见非法移民离开。非法移民涌入涉及到治安和救济等一系列问题，是严重的社会负担。谁也不想把“烫手的山芋”留在自己手里。

谈及今年英国非法移民大幅增加的原因，闫瑾分析，从法国偷渡到英国的非法移民，往往躲藏在卡车、渡轮中或乘小船通过英吉利海峡。受新冠肺炎疫情影响，英法间跨海交通一度中断或减少。今年，随着疫苗的推广，英法两国疫情逐渐平稳，中断的交通和人员流动逐渐恢复。疫情趋缓，边境放松，大量难民便蜂拥而至。加之，英国拥有更宽松诱人的福利制度，且没有实行身份证制度，非法移民更易隐蔽。

对于此次英法互呛，闫瑾认为，前不久，美英澳结成“AUKUS”，也是英法关系紧张的导火索。英国与美国一起支持澳大利亚建造核潜艇，抢走法国的大单生意，引起法国暴怒。不排除一种可能性，法国为了报复英国背后“捅刀子”的行为，对非法移民管理上“睁只眼闭只眼”。

需标本兼治

多年来，由难民问题引发的非法移民问题，一直困扰欧洲，难以根治。

“现在，英国政府被迫加大非法移民的打击力度。”曲兵介绍，今年7月，英国政府已经向议会提交了一个国籍与边界法案，赋予英国边境执法人员更大的权力，阻止非法移民在英国海岸登陆。目前，该法案虽尚未走完立法流程，但已埋下与欧洲其他国家产生冲突的隐患。比如，法案要求，英国将采取一些措施，尽力把到英国申请避难的非法移民遣返到第三方安全国家。这种将非法移民包袱甩给别国的安排，势必会引起纷争。

如何从根本上解决非法移民问题？“这需要欧洲各国协调行动，而不只是几个直接利益攸关方。”曲兵认为，现在，英国已经脱欧，这增加了其与欧盟各国协商解决非法移民问题的难度。

闫瑾认为，欧洲国家需标本兼治：一方面从源头上解决滋生难民的土壤，减少冲突和战乱，促进当地经济社会发展；另一方面，欧盟在难民甄别、庇护、遣返等政策上加强协调，减少分歧，共同应对，最大限度降低难民成为非法移民的风险。

(责编：杨光宇、胡永秋)