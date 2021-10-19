□ 高 乔

近日，美国联邦政府再次因债务问题险些“关门”。截至9月初，美国联邦政府债务规模已超过28.7万亿美元。尽管美国国会众议院已通过临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金运转到12月，但始终悬而未决的债务上限问题，让债务危机成为悬在美国头顶的“达摩克利斯之剑”，也将世界经济置于炉火之上。

“美国正拖着世界奔向悬崖。”美媒的担忧不是空穴来风。美国国债市场是目前全球规模最大、最具流动性的债券市场，美国国债已与全球金融和经济稳定深度捆绑。美国财政部长耶伦曾警告，美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”。美国白宫经济学家也多次提出，美国债务违约可能对美国乃至全球经济造成“毁灭性打击”。缓解债务危机，是美国联邦政府的当务之急，也是全球各国的共同关切。美国如何走出债务困境？解铃还需系铃人，能帮美国的只有美国自己。

从短期看，走出债务困境的钥匙，攥在美国两党手上。美国债务上限问题的背后，是民主党和共和党间的政治博弈。目前，解决本轮债务上限问题最大的阻碍，来自两党意见差异：民主党不愿为特朗普政府前期大规模举债埋单，共和党不想与民主党共担提高债务上限带来的政治风险。两党在美国国会的僵持，已贻误及时处理债务上限问题的时机，导致多次风险事件。尽管美国国会众议院已通过临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金运转到12月，但这并非长久之计。解决债务上限问题，需要美国两党以真正的国家利益为先，而非以各自党派的政治利益为重。

从长期看，解决债务危机的根本，在于推动经济健康发展。近年来，债台高筑已成为美国经济常态。美国采取的持续量化宽松政策，不断增加美国负债，更是引发通货膨胀、经济停滞等连锁反应。2020年3月，特朗普政府推出7000亿美元“无上限”量化宽松计划，实施多轮财政刺激计划。财政货币政策只着眼短期的经济刺激，无异于饮鸩止渴。一味提高债务上限，不是解决债务问题的根本方法。大肆扩张财政赤字，也绝非经济可持续发展的健康途径。释放经济活力，合理利用财政货币政策，开源节流，才是美国政客需要钻研的“生意经”。

从全球看，债务问题的形成与美国霸权行径脱不了干系。自立国以来，美国的债务问题与其军事扩张行动一直“如影随形”。二战时期，由于巨额军费开支，美国联邦政府债务急剧攀升，一度高达GDP的100%，创下美国立国后的债务新高。冷战爆发后，美国军事开支再度攀升，财政赤字和债务问题再度恶化，困扰历届政府。此后，美国在中东“反恐”战争的巨额军事投入，也是美国联邦政府债务屡创新高的原因之一。除了军事领域，美国频频在经济领域大搞霸凌、制裁，对美国本国经济造成严重损害。美国对华贸易战令美国损失20多万个就业岗位，加征关税迫使美国企业利润骤降，还造成美国贸易逆差扩大和外国直接投资减少。少想着打压他国，多想点本国发展，美国的债务问题恐怕也不至于积弊至此。

美国政客应当明白，债务上限不是两党政治博弈的筹码，美元信誉不是美国可以肆意挥霍的政治资产，全球经济也不是美国政治游戏的抵押品。在当前经济复苏放缓和新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，世界尤其需要一个稳定“给力”的金融基础。如果美国继续挥霍其国际信用，放任财政赤字扩张，滥用经济金融制裁大搞经济霸凌，美元终将失去全球“安全港”的地位，美元霸权的衰落只是时间早晚的问题。

(责编：杨光宇、胡永秋)