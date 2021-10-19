本报记者 李嘉宝

9月28日，美国财政部长耶伦（左一）在华盛顿出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会。耶伦当日敦促，美国国会必须解决债务上限问题。

凯文·迪奇摄（Pool图片/新华社发）

据美媒报道，经过几个月的艰难谈判，美国国会两院近期通过一项短期调高联邦政府债务上限的法案，暂时避免政府陷入“灾难性”的债务违约。专家分析指出，调高美债上限只是缓兵之计，并未真正消除美国的债务违约风险。在新冠肺炎疫情背景下，美债危机恐将拖累美国及世界经济复苏进程。

越陷越深

根据美国国会的临时法案，政府债务上限调高约4800亿美元，以确保美国财政部可履行支付义务至12月3日。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的最高举债额度。触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽，需国会调高额度或暂时取消额度限制后才能继续发债。统计数据显示，1960至2017年间，美国国会先后78次提高了政府债务上限，以应付政府入不敷出的尴尬。

“债务问题是美国的财政痼疾。”复旦大学美国研究中心教授韦宗友在接受本报记者采访时指出，在新冠肺炎疫情背景下，美国债务危机越陷越深，有多重原因：其一，美国经济受疫情冲击出现断崖式下跌；其二，上届政府的大规模减税政策加重了财政赤字和政府债务，留下了沉重的包袱；其三，美国政府实施了一轮又一轮经济刺激和疫情救济计划，同时国防预算屡创历史新高，使得联邦政府债务不断攀升。

据美媒报道，2021年8月，美国联邦政府债务突破28.4万亿美元的债务上限。美国财政部长耶伦多次对国会发出警告，如果不提高或冻结债务上限，联邦政府很有可能会在10月18日前出现历史性的债务违约，并给美国经济带来灾难性后果。

美国立法分析人士指出，尽管两党就延缓债务上限达成暂时协议，但如果国会届时未能通过新的延期或提高债务上限决议，美国联邦政府将再度面临政府关门和债务违约的双重风险。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英向本报记者指出，美债问题由来已久。2008年金融危机以来，美国经济债务化成为常态，新冠肺炎疫情又加剧了其债务困境。“此次美国国会临时调高美债上限只是延缓风险，并不能真正解决美国长期存在的结构性债务问题。”

暴露痼疾

据美国《纽约时报》报道，美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔已经致信总统拜登，明确表示共和党未来不会再次帮助民主党提高债务上限，民主党只能利用预算调节程序独自解决债务上限问题。美国《财富》杂志则称，考虑到明年国会中期选举，民主党并不愿意单独背负“让政府债台高筑”的历史责任和政治压力。分析认为，两党在债务问题上将持续角力。

美国债务上限机制的初衷是强化财政纪律、控制债务增长。但随着时间的推移，该机制日益成为政治斗争的筹码和工具。《纽约时报》的文章失望地指出，“与公共卫生等其他领域一样，在公共支出问题上，国家领导层似乎已经失去了做出避免未来危机所需决策的能力。”在华盛顿智库“尼斯卡宁中心”看来，美国国会两党围绕债务上限的最新一轮争斗只是“华盛顿政治混乱的最新迹象”。

“美债不仅是一个经济问题，更是一个政治问题。”陈凤英指出，在美国两党制下，债务问题政治化趋势明显。如今美国国内政治分裂加剧，两党博弈日趋激烈，债务问题亦更加极化。同时美国过度实施量化宽松政策，向经济“放水”，进一步加剧了政府债务负担。

“美国债务上限危机频频发生，暴露出美国三大痼疾。”韦宗友指出，从经济发展上看，美国一味依赖大规模举债、量化宽松、滥发钞票等措施，大量资金进入股票和债券市场，导致股市虚高。经济发展脱离实体经济，造成经济结构畸形，无异于饮鸩止渴。从政治体系上看，美国两党政治斗争加剧，严重束缚政府的行政能力和治理能力。两党互相指责对方无休止扩大财政赤字，在本党执政时却又如法炮制；还以债务高企和维持债务上限为要挟，迫使对方让步，人为制造危机。从对外政策上看，进入21世纪以来，美国历届政府深陷反恐战争，加大海外军事干预力度，军费开支逐年攀升，加重了财政负担。美国还单方面发起贸易战，伤及自身经济，造成本国国际收支状况恶化，贸易赤字不减反增。

多重风险

当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济在阴霾中缓慢复苏。此时，美债“炸弹”引线未除，引发国际舆论对美债违约的担忧。

“可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡，美国经济将重回衰退。”耶伦曾这样警告美债违约的严重后果。美国布鲁金斯学会的一份最新研究报告还指出，即使在最好情况下，债务上限僵局只持续短暂时间，美国经济也可能遭受“持续的、完全可以避免的损害”，“特别是在疫情对经济健康发展构成挑战的情况下”。

更值得警惕的是，美国债务上限之争还会通过美债、美元和金融市场等，扩散到全球，进而威胁世界经济复苏和全球金融市场稳定。白宫经济顾问委员会主席塞西莉亚·劳斯指出，当前全球经济尚未从疫情中完全复苏，美债违约一旦引发全球金融危机，可能会比2008年的国际金融危机更糟糕。

“美债危机带来的国内、国际风险不容忽视。”韦宗友指出，从国内层面看，美国将面临债务违约、政府停摆、党争加剧、经济复苏受到拖累、潜在金融风险增多、主权信用评级或被下调、美元贬值等多重风险。从国际层面看，美国债务危机输出全球通胀，增加国际金融市场的动荡风险，将影响全球经济复苏进程。

“当前全球经济复苏面临三大挑战：经济增长分化、通货膨胀和债务问题。其中后两个都与美国直接相关。如果美国债务危机引发的通货膨胀及债务问题久拖不决，不仅影响美国经济发展，也波及全球经济复苏。”韦宗友进一步指出。

美国智库布鲁金斯学会顾问阿马杜·西表示，一些经济体将考虑推动外汇储备资产构成多元化，逐步减少对美国国债的依赖。

陈凤英分析，美债危机带来的不确定性会传导到全球市场，增大全球投资、贸易等多领域的震荡和波动，给世界经济复苏增加不确定性。“世界各国应及时优化投资组合和外汇储备组合，尽可能抵御风险。”

(责编：杨光宇、胡永秋)