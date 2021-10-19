本报记者 张梦旭

美国联邦储备委员会日前最新发布的美国财富分布情况报告显示，截至2021年第二季度，收入最高的1%美国家庭总净资产为36.2万亿美元，自1989年有数据统计以来，首次超过占总数60%的中等收入家庭的总净资产（35.7万亿美元）。数据显示，目前美国70%的财富集中在收入前20%的家庭中。

彭博社评论说，财富越来越往“金字塔”顶端集中，这是美国贫富差距继续扩大的最新信号。加州大学伯克利分校经济学家伊曼纽尔·赛斯分析的数据显示，美国人中最富有的10%拥有的平均收入是其余90%人口的9倍多；最富有的1%人口的平均收入则是这90%人口的39倍以上；最富有的0.1%人口的平均收入可达这90%人口的196倍以上。

美国智库政策研究所的报告指出，美国贫富差距主要体现在不同阶层、种族及企业高管与员工之间的收入不平等上，新冠肺炎疫情加剧了这一现象。

美国《商业内幕》网站指出，美国亿万富翁的总净资产在疫情期间增加了1.8万亿美元。2020年，最富有的1%美国人拥有的财富增加了约4万亿美元，增量超过了最贫穷的50%美国人拥有的财富总和。《财富》杂志指出，尽管有数百万美国人在疫情期间入不敷出，美国大公司首席执行官的薪酬方案一如既往地“慷慨”，许多大公司在疫情初期高调宣布给高管减薪，但几个月后又悄悄将薪水调高。据统计，大公司首席执行官的收入在2020年上涨了16%，但普通工人的薪酬仅上涨了1.8%，中等收入者拥有的房产、股票、私营商业等资产不断收缩。这意味着一旦失去工作，他们可以动用的储蓄和资产变得更少。

此外，在过去50年里，美国普通家庭的财富积累变得越来越困难。哈佛大学经济学家弗曼发现，从1943年到1973年，普通家庭大约每23年收入就会翻一番。但根据过去近50年的数据推算，收入翻番所需的时间可能延长至100年。有数据显示，10年前，美国中等收入家庭拥有超过44%的房地产资产，现在这一数据降至38%。中等收入家庭财富缩水的另一个原因是他们背负的车贷、学生贷等消费贷款攀升，通常这些贷款的利率更高。

（本报华盛顿10月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)