本报记者 杨 迅

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议15日在云南昆明闭幕。多家外媒在报道中指出，此次会议为全球生物多样性治理擘画蓝图，中国在全球生物多样性治理中发挥重要作用，为全球可持续发展贡献中国智慧和中国方案。

英国《独立报》网站发表评论文章说，“昆明宣言”呼吁采取“紧急和综合行动”以实现全球经济部门的转型。生物多样性大会旨在制定一个新的“2020年后全球生物多样性框架”，这将成为未来生物多样性保护工作的蓝图。

路透社的报道认为，会议呼吁发展中国家加强团结，让良好生态惠及各国人民。中国宣布设立一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。在中国举办的这次会议是联合国首次以生态文明为主题召开全球性会议，被视为“中国在生物多样性领域发挥更突出作用的重要一步”。

法新社报道说，中国宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，这是“可喜的一步”，资金问题是生物多样性保护面临的主要障碍之一。

埃菲社的报道指出，在大会期间通过的“昆明宣言”，旨在扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现人与自然和谐共生的2050年愿景。与会者表示将致力于建立一系列机制，加强生物多样性保护。

俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯国际事务委员会专家弗拉基米尔·涅日丹诺夫的话称，解决环境问题将成为21世纪的关键议题之一。中国对生态文明有着深刻见解，并提出加快建设绿色丝绸之路等一系列倡议。中国可以在共建“一带一路”框架内有效推动生态问题议程。

德国《南德意志报》网站的报道表示，各国意识到生物多样性丧失的风险，呼吁采取全面措施。“昆明宣言”为解决问题指明了方向，相关细节的谈判将在明年继续进行。中国成立了昆明生物多样性基金，还将建立更多自然保护区。许多环保组织对此次大会取得的成果给予积极评价。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)