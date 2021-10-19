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埃及努力缓解水资源短缺

本报记者  黄培昭
2021年10月19日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　位于埃及东部省的巴哈尔·巴卡尔水处理厂日前竣工。据埃及水资源和灌溉部介绍，该水处理厂是“国家重点建设项目”，旨在优化水资源配置和循环利用，缓解埃及水资源短缺危机。

　　巴哈尔·巴卡尔水处理厂项目工期耗时26个月，总投入约200亿埃镑（1美元约合15.7埃镑），共有2.1万名工程师、技术人员和工人参与建设。水处理厂由4条生产线组成，日处理污水量可达560万立方米。水处理厂收集的生活、工业和农业废水经过相关净化工序处理后，主要被送往北西奈半岛，为近17万公顷的种植园提供农业灌溉用水。

　　埃及大部分地区为热带沙漠气候，干旱少雨且蒸发量大。埃及地下水开采限制多、难度大、成本高，据统计，全国水资源总量的90%来源于尼罗河。随着埃及人口规模的扩大，水资源短缺问题日益严峻。据相关统计，埃及人均水资源量为560立方米，是全球最缺水的国家之一。

　　近年来，埃及政府采取措施，加大资金和技术投入力度，加强污水处理和水资源循环利用能力。埃及现有76家海水淡化厂，均由传统化石燃料驱动，每天供应超过83万立方米淡化水。今年8月，埃及又宣布计划投资25亿美元，建设17座由可再生能源供电的海水淡化厂。同时，埃及还参与了努比亚含水层系统开发使用项目。联合国开发计划署的资料显示，努比亚含水层系统是蕴藏在乍得、埃及、利比亚、苏丹等国地下的巨大水资源系统，也是世界上已知最大的化石含水层系统。埃及等国可根据有关协议合理地节约使用这一宝贵的自然资源。

　　埃及还大力普及滴灌、喷灌和微喷等节水灌溉技术，提高灌溉效率，改善农田排水系统。埃及总统塞西指出，埃及水资源总量有限并正在逐渐减少，人们应该珍惜用水，提高供水和灌溉的质量和效率，“在农业用水、污水处理等方面的一些不良做法，必须坚决得到纠正和治理。”

　　（本报开罗10月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月19日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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