本报记者 尚凯元 张远南

“近年来，中国出台了一系列政策措施，为推动全球生态文明建设发挥了重要作用。”联合国环境规划署执行主任英格·安德森日前在接受本报记者专访时表示，在昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议非常关键。会议“凝聚了各方共识，展示出国际社会对生物多样性保护的坚定决心”。

“这是一次历史性会议，我们所做的事情将会被历史铭记。”安德森指出，结束饥饿和贫困等一系列目标都依赖于生物多样性以及自然所提供的资源，但生态系统的退化已经无法满足人类发展需求。“昆明宣言”显示出，我们已经充分认识到这一问题的严重性以及影响的深远，并准备进一步提高解决生物多样性丧失问题的雄心。

自上世纪80年代末以来，安德森多次到访中国，见证了中国经济社会发展取得的丰硕成果。安德森高度评价中国生态文明建设成就，“中国在生态环境治理方面做了大量扎实工作，社会整体环保意识日益提高。”

安德森对“绿水青山就是金山银山”理念深表赞赏，认为这“极具战略眼光，又充满诗意”。她表示，在中国，绿色、低碳、可持续等发展理念在构建现代化基础设施体系和现代能源体系过程中得到体现。在政策引导下，越来越多行业正不断融入生态文明建设，为全球生态文明建设贡献了宝贵经验。

10月8日，《中国的生物多样性保护》白皮书发布。白皮书内容显示，大熊猫野外种群数量40年间从1114只增加到1864只。2016年，在安德森担任世界自然保护联盟总干事期间，该组织在濒危物种红色名录中，将大熊猫的受威胁等级从“濒危”下调为“易危”。“中国的大熊猫保护工作为世界大型珍稀动物及其栖息地保护树立了典范。”安德森表示，《中国的生物多样性保护》白皮书的发布，体现了中国政府对这项工作的高度重视，“我坚信白皮书将推动中国采取进一步行动，持续提升生物多样性治理能力和水平”。

中国一些地区曾面临森林、湿地等原始生态系统退化。安德森多次考察后发现，经过持续的艰苦努力，中国的生态修复和保护工作取得显著成效。她认为，中国开创性的生态保护红线制度发挥了重要作用，为当地各项政策实施和投资开发划定了必须严格遵守的安全底线。

近10年来，中国颁布和修订森林法、草原法、渔业法、野生动物保护法、环境保护法、海洋环境保护法、种子法、长江保护法和生物安全法等20多部生物多样性相关的法律法规，为生物多样性保护与可持续利用提供了坚实的法律保障。今年5月，中国最高人民法院和联合国环境规划署共同主办的世界环境司法大会在昆明举行。安德森表示，联合国环境规划署很高兴能与中国最高人民法院合作，共同促进环境司法发展，推动完善全球环境法治建设，为地球上所有生命创造一个更加美好的未来。

安德森表示，中国落实可持续发展目标的同时，在联合国等多边场合始终发挥着积极和建设性作用。在她看来，“双碳”目标、不再新建境外煤电项目等重大政策宣示体现了中国对于多边主义的坚定支持，“这是中国对更加绿色和繁荣未来的坚定承诺”。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)