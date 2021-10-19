本报记者 刘旭霞 李 强 姚明峰 颜 欢

图为厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛一景。

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生态旅游倡导生态环境保护与旅游资源开发的协调推进。近年来，一些国家和地方以保护环境多样性和文化丰富性为前提，通过开展生态体验、生态教育等，形成可持续发展的旅游模式，为全球推动绿色发展带来一定启示和借鉴。

以保护为前提合理开发

走在被誉为“中美洲花园”的哥斯达黎加街头，时常会听到这样一句充满幸福感的感叹：“纯净生活！”哥斯达黎加国土面积仅5.1万平方公里，但国家公园或自然保护区就占26%，拥有热带雨林、云雾森林、海洋和湿地公园、生态观赏农业区等丰富的旅游资源。

“哥斯达黎加选择一种以可持续性为主的旅游发展模式，旨在保护自然环境并保证社区的发展与进步。”哥斯达黎加旅游部部长古斯塔沃·塞古拉表示。1990年，哥斯达黎加出台《国家经济结构调整计划》，提出促进生态旅游业快速增长，带动经济由传统的单一种植经济向多元化发展。之后，哥斯达黎加建立起国家保护区系统，包括50多个野生动物保护区、32个国家公园、10多个森林保护区以及一些生物保护区。政府还建立了生态补偿机制，向在自己土地上保护生物多样性的民众提供经济补偿。旅游业也成为该国最主要的外汇来源。2019年，旅游业创汇40亿美元，创造21.9万个直接就业岗位，占所有行业的8.8%。

在哥斯达黎加东北部萨拉皮基地区，当地居民佩德罗借助生态补偿机制，将原来主要用来养牛的牧场，打造成一片占地10公顷的生态庄园，这里拥有很多奇花异草和绿树。佩德罗不仅接待游客、观鸟爱好者等，还为动物学家和生态学者提供住宿和野外考察营地等，收入有了很大提高。哥斯达黎加大学环境经济学专家胡安·罗巴利诺认为，保护生物多样性带来生态红利，使政府和个人有更多资金投入保护，生物多样性进一步丰富又促进了生态旅游，形成一条良性循环的发展之路。

近期，哥斯达黎加通过一项环境服务支付计划，激励游客自愿通过购买补偿券来抵消旅行交通产生的碳排放，这项计划由国家森林融资基金具体执行。“相关资金将用于加强森林保护，有针对性地处理气体排放问题，促进经济绿色复苏和发展。”哥环境和能源部部长安德烈娅·梅萨表示。

倡导低碳休闲新理念

今年6月，一列火车从德国柏林出发，驶向瑞典首都斯德哥尔摩。这是近30年来两地间开行的第一列长途客运列车。与两个小时的飞机出行相比，这趟火车要开行19个半小时。乘客们大多是前往北欧旅行，以中老年人为主。舒适的乘车体验、沿途壮美的景观是他们休闲度假之旅的一部分。

列车配备了多节卧铺车厢，外加两个餐厅，提供风味餐食，还有酒吧等休闲设施。一路上，窗外的田园和小镇风光，波罗的海上的大桥景观，汉堡、哥本哈根、马尔默等城市街景……不少游客在社交媒体上分享着这条生态旅游路线的视频和照片。

近年来，德国国家旅游局推出以可持续发展为主题的“生态乐享”活动，将“可持续旅行”列为单独项目进行推介。国家公园巡游、自行车“天堂”、森林野营等亲近自然、低碳环保的旅行产品都颇受欢迎。全德境内有106个自然公园和16个生物圈保护区，拥有多个比较完善的徒步线路、房车营地等，能更好地满足人们回归自然、健康生活的需求。

为加快能源转型、鼓励绿色出行，欧洲议会将2021年定为“欧洲铁路年”，推动中短途旅行积极选择更为环保的电力火车。目前，德国铁路公司已经与奥地利联邦铁路集团、瑞士联邦铁路公司和法国国营铁路公司等合作，计划开行更多欧盟境内的夜行长途列车线路，为游客提供更多符合“可持续旅行”理念的产品。

鼓励民众参与环保事业

厄瓜多尔坐落在浩瀚的南太平洋之滨，横跨赤道，拥有海岸、高山、雨林、岛屿等丰富多样的地理环境。该国也是生物物种最多的国家之一，鸟类种类占全球近1/6，巨嘴鸟、唐纳雀等珍奇鸟类在这里随处可见，吸引了众多摄影师前来采风。加拉帕戈斯群岛是该国重要的旅游目的地之一。早在1959年，这里就设立了厄瓜多尔的首个国家公园。岛上还建立了查尔斯·达尔文观测站，对岛上生物进行长期监测和研究。

圣克鲁斯岛是群岛上人口最多的一个岛屿。在岛上一处偏远的海滩上，安德拉德正在和他的同伴收集着岸边废弃的塑料瓶。安德拉德介绍：“这是一支由当地渔民组成的志愿者清洁队，我们在捕鱼时也会一并收集污染海洋的废物。同时，岛上所有居民也会定期参与垃圾清理。”

这样的举措源于当地政府采取了“参与式管理”的环境治理模式。10年前，圣克鲁斯岛市政府就着手制订固体废弃物回收措施，但收效甚微。近年来，政府除了制定和完善严格的环保政策，将更多精力用在对本地居民开展环保教育和宣传上，由居民真正主导环境保护和项目维护，并由他们提示和督促游客爱护环境。这一模式得到当地居民的广泛回应和参与，岛上近一半的固体废物通过收集和回收计划得到循环再利用，回收率居厄瓜多尔全国之首。

丰富的旅游资源使旅游业成为厄瓜多尔的支柱产业之一。把人的需求与自然环境紧密结合，协调好自然遗产与当地居民之间的利益关系，已日益成为厄瓜多尔发展旅游业的共识。安德拉德指了指远处的社区，笑着说：“泥瓦匠们都在用再生砖或玻璃砖建造房屋，我们捕鱼也不再使用塑料渔网。政府让大家意识到生物多样性是一种战略资源，这里的居民靠海而生，面对海洋污染，我们绝不能袖手旁观。”

（本报墨西哥城、柏林、布宜诺斯艾利斯、北京10月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)