新华社北京10月18日电 10月18日，国务委员兼外长王毅应约同赞比亚新任外长卡库博通电话。

王毅祝贺卡库博就任赞比亚外长并表示，中赞传统友谊由毛泽东主席和卡翁达开国总统等两国老一辈领导人亲手缔造，弥足珍贵，值得我们继承弘扬。半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，双方都高度重视两国关系，都致力于深化友好合作，中赞“全天候朋友”成色始终不减。中赞都是发展中国家，有着广泛的共同利益和共同追求。中赞合作是相互帮助、相互支持的南南合作，有着巨大潜力和光明前景。

王毅说，当年中赞是争取民族解放和政治独立而共同奋斗的战友，今天中方将继续做赞比亚发展道路上的坚定伙伴。中方愿同包括赞比亚在内的非洲各国分享自身发展机遇，助力非洲加快工业化进程，真正实现经济独立。中国已成为赞比亚重要贸易伙伴和投资来源国，去年赞是吸引中国投资最多的非洲国家，加强务实合作有着巨大空间。中国政府愿继续鼓励有信誉的企业赴赞投资兴业。为帮助赞方应对疫情，中方愿再向赞方提供100万剂疫苗援助。

王毅说，中方希望与赞方一道，推动更多国家和组织参与“全球发展倡议”和“支持非洲发展伙伴倡议”，为非洲国家疫后经济复苏，实现更加强劲、绿色健康的发展作出积极贡献。中非合作论坛是中非集体合作重要平台。相信在赞方的支持下，新一届论坛会议一定能够凝聚中非战略共识，促进团结抗疫，推动非洲加快发展振兴。

卡库博感谢中方对赞比亚开展民族解放运动、修建坦赞铁路等基础设施和抗击新冠肺炎疫情提供的大力支持，表示两国老一辈领导人的远见卓识给赞中关系奠定了基础，赞中全天候朋友关系名副其实。赞比亚新政府高度重视赞中友谊，坚定致力对华友好，愿继续同中方深化各领域务实合作，在双边和多边层面上进一步加强两国协调与合作。赞比亚支持一个中国政策，相信中方有能力维护中国的主权和安全。赞方感谢中方提供疫苗和抗疫物资支持，表示赞方从“一带一路”倡议中受益匪浅，将积极参加新一届中非合作论坛会议，继续推动非洲国家同中国开展更多交流与合作。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）

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