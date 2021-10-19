本报上海10月18日电 （记者曹玲娟）让世界更深刻理解中国，推动中国与世界交融发展。以“中国共产党·中国·世界”为主题的第九届世界中国学论坛18日下午在上海开幕。

世界中国学论坛由国务院新闻办和上海市政府共同主办，上海社会科学院和上海市政府新闻办联合承办，每两年举办一届，是一个高层次、全方位、开放性的学术论坛，是中国研究以及中外文明交流互鉴的国家级平台。

中宣部副部长蒋建国在主旨演讲中表示，唯有从中国共产党百年奋斗的壮阔历程、不朽功业、伟大精神中，方能求得中国共产党为什么能够成功、怎样才能继续成功的规律，从而发挥学术研究鉴往知今、资治济世的重要作用，更好地为当今全球治理提供有益启示。希望全世界中国学研究者以洞察全球发展大势的宏观视野和开放包容多元互鉴的发展眼光开展研究，让中国学跟上中国前进的脚步，为建设更加美好世界作出积极贡献。

中共上海市委副书记、市长龚正致辞指出，100年来，从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，中国共产党深刻改变了中国，也深刻改变了上海这座城市。希望国际学术界透过上海这个重要窗口，更好地认识和研究中国。同时，上海也将进一步创造良好的研究环境，打造具有国际影响力的中国学研究中心。

在论坛开幕式上，英国剑桥大学荣休教授鲁惟一、美国加州大学圣地亚哥分校荣休教授周锡瑞和南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹3位著名学者获颁“第六届世界中国学贡献奖”，并分别发表了视频获奖感言。

塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇发表了视频演讲。王灵桂、谢尔盖·沙赫赖、杜占元、夏泽翰、张晓强、郝福满、张维为、明竺等中外专家作了大会演讲。

为期两天的第九届世界中国学论坛，吸引了来自全球42个国家和国际组织的近200位海内外知名学者线上线下参会，将从政治、经济、文化、社会及国际关系等诸多领域，探讨中国共产党的百年历程及其对中国和世界未来发展的意义。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)