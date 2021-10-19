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“中国为可持续交通建设作出积极贡献”

本报记者  谢亚宏
2021年10月19日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　“第二届联合国全球可持续交通大会是各国在落实联合国2030年可持续发展议程，实现应对气候变化《巴黎协定》确定的目标进程中的一次重要会议。中国在发展可持续交通领域积累了丰富经验，期待中国在促进全球互联互通方面发挥更加重要的作用。”联合国驻华协调员常启德近日在接受本报记者采访时说。

　　联合国报告显示，交通运输部门产生的温室气体排放量约占全球总排放量的25%。与此同时，全球约有10亿人缺乏基本的道路基础设施。以绿色、包容、普惠的方式推进全球交通可持续发展刻不容缓。常启德认为，推进可持续交通对于减少碳排放、促进全球经济复苏，进而推动落实联合国2030年可持续发展议程至关重要。“新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，中国为本届大会成功举办付出了巨大努力，我们对此表示感谢。本届大会的各项议程得到充分讨论，产生了积极成果。”

　　在本届大会上，中方宣布将建立中国国际可持续交通创新和知识中心等务实举措。常启德表示：“近年来，中国坚持创新驱动、增强发展动能，令人印象深刻。中方正大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合。联合国期待中国在智慧交通领域的经验早日得到推广，造福全球民众。”

　　常启德表示：“中国为可持续交通建设作出积极贡献，取得了众多成果。”在他看来，北京就是一个范例：“北京的空气质量越来越好，蓝天天数也越来越多。许多北京市民骑着共享单车出行，我也多次使用，非常便捷。此外，中国拥有世界上最大的电动汽车市场，我曾试驾中国生产的电动汽车，性能非常好。联合国将在推广电动汽车方面与中国开展更多合作。”

　　“今年是中国恢复联合国合法席位50周年。我很荣幸在这个重要节点作为联合国在华代表参与对华合作，并在多个场合感受到中国对联合国的坚定支持。”常启德表示，第二届联合国全球可持续交通大会和联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议在中国举行，充分体现了中国重视联合国作用，坚持多边主义，完善全球治理。“现在，距离联合国2030年可持续发展议程完全落实只有不到10年时间，中国参与其中意义重大。我们期望与中国开展更加紧密的合作，为全球可持续发展开辟更加现实、高效的路径。”


　　《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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