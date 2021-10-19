伊斯梅尔·达贝什

共建“一带一路”有助于落实联合国2030年可持续发展议程，既弘扬了《联合国宪章》宗旨和原则，又丰富了多边主义的内涵和实践

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。1971年10月，阿尔及利亚作为“两阿提案”的共同提案国之一，为新中国恢复在联合国的合法席位发挥了重要作用。

阿尔及利亚同中国的关系是国家间关系的典范，阿中合作是南南合作的样板。中国坚定支持阿民族独立斗争，是第一个承认阿临时政府的非阿拉伯国家。2004年，两国宣布建立战略合作关系。2014年，阿尔及利亚成为第一个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家，阿中关系进入了全新的发展阶段。

中国坚持独立自主的和平外交政策。中国积极倡导的和平共处五项原则对维护世界和平稳定意义重大。阿尔及利亚与中国共同捍卫国际正义，在许多重大国际和地区问题上持有相同或相似观点。双方都坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护并践行多边主义，反对单边主义，反对干涉他国内政。

中国是多极世界中的重要力量。中国不仅在本国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面取得了卓越成就，还积极维护世界和平与安全，积极参与联合国框架下的全球减贫和共同发展行动。作为世界上最大的发展中国家，中国一直坚定支持并积极参与南南合作，为发展中国家的可持续发展作出贡献，为推动落实联合国2030年可持续发展议程发挥重要作用。

中国不仅成功控制住新冠肺炎疫情，还积极支持其他国家抗疫，推动构建人类卫生健康共同体。中国将本国疫苗作为全球公共产品，已向100多个国家和国际组织提供14亿多剂疫苗，将努力全年对外提供20亿剂疫苗，为全球抗疫斗争持续作出重要贡献。阿尔及利亚是最早向中国提供抗疫支持的国家之一，阿尔及利亚人民也永远不会忘记中国人民在抗击疫情方面给予的重要支持。

当前，全球发展面临严峻挑战，共建“一带一路”为世界经济复苏增添动力。2000多年前，古丝绸之路是当时世界上重要的贸易和文化交流通道，如今，中国提出的共建“一带一路”倡议聚焦互联互通、推动合作共赢，通过基础设施升级和贸易便利化等举措促进沿线国家和地区的贸易和人文交流。“一带一路”倡议是中国向国际社会提供的重要公共产品，共建“一带一路”有助于落实联合国2030年可持续发展议程，既弘扬了《联合国宪章》宗旨和原则，又丰富了多边主义的内涵和实践。

（作者为阿尔及利亚—中国友好协会主席）

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)