新华社北京10月18日电题：具有里程碑意义的历史事件——联合国发展系统驻华协调员常启德谈新中国恢复联合国合法席位

新华社记者马卓言、王子航

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒多数的票数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，联合国真正成为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织。

50年来，中国在联合国舞台上发挥着日益重要的作用，成为世界和平的重要建设者、全球发展的最大贡献者、国际秩序的坚定维护者。联合国发展系统驻华协调员常启德日前在接受新华社记者专访时表示，这一历史性事件不仅对中国，对全世界同样具有重要的里程碑意义。

中国发展惠及世界

常启德曾在联合国多家机构及其他国际组织任职，并在多国工作过。提起中国脱贫攻坚的伟大成就，这位在发展领域有着多年工作经验的联合国官员赞叹不已。

改革开放以来，按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，提前10年实现联合国可持续发展议程确定的减贫目标。常启德表示，中国的脱贫攻坚行动是对世界减贫事业的巨大贡献。中国幅员辽阔，人口众多，这样的成就更显得意义非凡。“中国为所有发展中国家作出了表率，摆脱贫困是完全能够实现的。”

常启德说，无论是北京、深圳这样的大城市，还是自己到访过的边远乡村，到处都有值得借鉴的发展经验。从1952年人均国内生产总值119元到2020年超过7万元，“中国速度”让他倍感震撼。

在他看来，中国不仅摆脱了绝对贫困，更在努力呵护每个人的价值和尊严。“从清洁的饮用水，到教育医疗保障、城镇化，为了让人民在方方面面拥有更大的获得感，中国在清晰有序的规划下正朝着新目标不断迈进。”

谈及习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论提出的“全球发展倡议”，常启德说，在推动实现全球可持续发展的过程中，中国发挥的作用至关重要。如今距离实现联合国2030年可持续发展目标还有9年时间，实现全人类共同繁荣时间紧，任务重。习近平主席在关键节点提出这一倡议，重要性不言而喻。

“习主席引用过一句话——同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。”常启德表示，“联合国将坚定同中方携手并进，努力实现可持续发展目标。”

创新引领绿色转型

“大部分周末，我都会出门来一场‘半马’。”来华9个月来，常启德保持着户外跑步的习惯。对中国环境保护方面的进展，他深有体会：“跑步时你能明显感受到，这里的空气质量非常好。”

如何平衡发展和环境保护，是很多发展中国家面临的问题，常启德说，如今大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，成为中国致力于改善生态环境、保护生物多样性的有力证明。

常启德表示，中国是可再生能源的重要提供者和绿色发展的重要驱动者，在这些方面，发展中国家都需要中国的引领。中方前不久宣布将不再新建境外煤电项目，这将有助于推动各国发展可再生能源、应对气候变化和落实《巴黎协定》。

“在应对气候变化问题上，大国的作用非常关键，应当坚持多边主义原则，同其他国家分享技术经验。”常启德说。

中国宣布力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。对此，常启德是有信心的。他表示，任务虽然艰巨，但科技创新的推动力量是巨大的。“当你亲身感受这片土地的创新速度，你一定会相信中国有能力实现这份雄心。”

另据世界银行研究报告，中方提出的共建“一带一路”倡议将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。在非洲大陆工作多年，常启德深感共建“一带一路”对推动发展中国家发展的重要意义。

“‘一带一路’不仅是公路、港口的连接，更是串联起一个个国家、社会、城市、群体的纽带，为商品、服务、人文交流创造机遇。”常启德说。

在他看来，想要激发非洲大陆巨大的发展潜力，设施联通必不可少。“我们要围绕‘一带一路’开展合作，打造绿色‘一带一路’，并以此为契机推动经济绿色转型。”

天下情怀大国担当

印度加尔各答唐人街，年少时的常启德曾对一家华人鞋店里一双棕色靴子流连忘返，可昂贵的价格让他的父亲望而却步。

出门时，店铺老板给了常启德一个包裹。他以为是父亲落下的东西，等回到家才发现里面包的竟然就是那双靴子。后来那位华人老板告诉他，看到常启德让他想起了自己的儿子，他儿子和常启德年岁相仿，一年前不幸死于霍乱。

“那一刻我实实在在感受到了这位先生的同理心。”老人的善意令常启德感怀至今。对中国了解越深，常启德越能感受到中华民族骨子里的这种“同理心”。

今年2月，来华任职不久的常启德通过媒体发表了题为《预防即为良方：关于中国抗击疫情的思考》的署名文章，通过讲述亲身经历，表达对中国疫情防控措施的高度赞赏。如今，中国在有效控制国内疫情的同时向150多个国家和国际组织提供援助和支持，包括提供医疗物资援助、派遣医疗专家组、加快有关国家公共卫生基础设施建设等等，向世界100多个国家和国际组织提供14亿多剂疫苗，并将努力全年对外提供20亿剂疫苗。

“中国用行动兑现了承诺。”常启德说。

作为世界上最大的发展中国家，中国始终同其他发展中国家守望相助，积极推进南南合作，为160多个发展中国家提供了发展援助。对此，常启德说，在中国的发展过程中，联合国曾为中国提供援助，如今中国正为其他发展中国家减贫、农业发展等事业提供无私帮助，这生动诠释了联合国所倡导的关怀与合作精神，更是践行多边主义的真实写照。

“对于实现联合国可持续发展议程而言，今年是迈向未来的新起点。相信在中国的大力支持下，可持续发展目标将加速推进。联合国发展系统也将同中国密切合作，让中国经验惠及更多发展中国家。”常启德说。

(责编：岳弘彬、杨光宇)