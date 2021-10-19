人民网北京10月19日电 由中国老年大学组织编写、中国商务出版社出版的综合性文献《中国老年教育发展报告（2019-2020）》（简称《发展报告》）10月19日在北京发布。报告指出，截至2019年末，中国老年大学（学校）数量约为76296所，在校学员数约为1088.2万人，网络数字化教育逐渐成为老年教育的重要形式。

中国老年大学协会常务副会长刁海峰首先介绍说，老年教育是满足老年人精神文化需求的重要手段，是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分。经过三十余年的发展，我国老年教育在思想认识、重视程度、办学规模、办学质量、社会效益等方面都得到了质的提升，走出了中国特色老年教育发展之路，在服务社会治理、服务国家战略方针、提高老年人生活生命质量等方面的作用日益凸显。 国家提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”，对新时代老年教育的持续健康发展提出了更高的要求。在启航“十四五”，全面开启建设社会主义现代化国家新征程上，面对数量快速增长的老年人群及其旺盛的学习需求，老年教育进入了发展的快车道。基于此，中国老年大学协会主动担当作为，积极发挥统筹引领作用，牵头成立课题组，组织全国各地老年教育同仁共同研究编制我国第一部老年教育发展报告，系统梳理老年教育的发展情况，力求为新时代老年教育发展提供基础依据和决策参考，为推动各地区老年教育稳步发展做出贡献。

《发展报告》在架构上分为四个部分，即总报告、分报告、区域报告和特色报告，全方位地展示了我国老年教育各个方面的发展成就，呈现了一个立体多元、创新引领、开拓进取、成果丰硕的中国老年教育发展全貌。

报告指出，老年教育事业发展态势良好，老年大学（学校）总量持续增长。截至2019年末，我国老年大学（学校）数量约为76296所，比2017年增加了14135所，同比增长22.7%； 2019年我国老年大学（学校）的在校学员数约为1088.2万人，比2017年增加了275万人，同比增长33.8%，年平均增长速度约为12.7%。网络数字化教育逐渐成为老年教育的重要形式。据不完全统计，2019年我国远程老年教育学校数量共计6345所，约为2017年的6倍；远程教育教学点为36445个，比2017年的30475个增加5970个，同比增长19.6%。2017年全国远程教育注册学员229.3万人，2019年增长至387.4万人，同比增长68.9%，面授与网络学员数量比例约为7:4。

全国老龄工作委员会办公室党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶在点评认为，《发展报告》内容非常丰富，是我国老年教育发展史上的第一次，回应了党和国家以及社会对发展老年教育的关切，对推动老年教育发展非常有意义。

北京大学人口研究所/老年学研究所所长、教授、博士生导师陈功认为，《发展报告》是一个里程碑事件，它对我国30多年的老年教育发展的现状、存在问题和改革举措作了全面梳理介绍，具有全面性、时效性，是一个综合性的文献，为扩大老年教育规模、提升办学质量提供很好的信息支撑、决策依据和参考价值。

(责编：崔译戈、常红)