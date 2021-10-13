人民网约翰内斯堡10月13日电 （闫韫明、李晓龙）近日，刚果（金）东北部北基伍省发现一例埃博拉确诊病例，部署在南基伍省布卡武市的我赴刚果（金）维和医疗分队在开展医疗救治工作的同时，全力做好埃博拉和新冠疫情防控工作，在维和战位上坚持“两手抓”，做到“两手硬”。

国庆节后，联合国驻刚果（金）南基伍省与马涅马省民事部门负责人卡尔纳·索罗来到中国二级医院，看望慰问第25批赴刚果（金）维和医疗分队全体队员。卡尔纳·索罗在充分肯定中国医疗分队积极开展医疗救治工作的同时，希望医疗分队发挥专业优势，认真做好疫情防控工作，帮助驻在国构建和平稳定局势，积极履行好维和使命任务。

当前，刚果（金）新冠疫情仍在持续，多地又陆续出现埃博拉、麻疹、霍乱和脑膜炎疫情，疫情防控和医疗救治任务面临双重挑战，形势十分严峻。按照疫情防控要求，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队合理调整诊疗区域，结合营区实际设置发热门诊和隔离病房，严格区分污染区、潜在污染区和清洁区，确保区域独立性。进一步优化就诊流程，组织门诊、急诊、住院发热患者处置推演，实行预约诊疗和分时段就诊制度，避免交叉感染。加强协调对接，了解保障对象诊疗需求，向部分维和部队提供防疫物资，并指导做好疫情防控工作。认真做好个人防护，及时对医疗区进行全面消杀，最大限度降低感染风险。

中国第25批赴刚果（金）工兵分队医生张钊说：“今年，我维和任务区疫情防控任务压力较大，加之近期北基伍省再次出现埃博拉病例，为了更好保障官兵健康，二级医院专程为我们送来防疫物资，同时进行了疫情防控指导，我们十分感激。我们将在执行任务的同时，更好地做好疫情防控工作，确保安全顺利完成任务。”

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队护士赵琴介绍：“国内新冠疫情的成功控制靠的是科学的防，严防的守。医疗队进驻后借鉴武汉火神山医院总结的治疗和护理经验，制订操作流程，规范全体队员穿脱防护服流程。继抗击埃博拉、武汉抗疫后，这是自己第三次全副武装，穿着密不透风的隔离服，与患者零距离接触。这身防护服隔绝了病毒，却隔绝不了维和卫士的爱。我们忍受着缺氧带来的胸闷头疼，一边努力地学习着不同的工作模式，一边努力做好护理工作，给予他们更加专业的支持和治疗。”

据了解，自9月底轮换交接以来，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队不畏艰险、迎难而上，以全身心投入、全天候应战、全流程防控、全方位诊治的“中国标准”积极投入维和战位。医疗分队中，不少队员都曾参加过援利抗埃和武汉抗疫任务，具有丰富的传染病救治经验。接手维和任务后，按照“多行动连贯组织”“多点位同时展开”“多方法构设环境”“多手段导调评估”救治要求，他们专门进行模拟实战化条件下的疫情防控和伤病员救治流程演练，锤炼遂行维和卫勤保障任务能力。

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队分队长颜碧玉说：“面对任务区疫情防控和医疗救治双重挑战，我们将牢记重托、不辱使命，以实际行动履行大国担当、维护世界和平，服务构建人类命运共同体，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。”

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