人民网北京10月12日电 （记者白紫微）10月11日，由联合国世界粮食计划署与国际食物政策研究所联合主办的学龄前儿童营养改善与发展研讨会在北京举行。来自农业农村部等相关政府部门、国际组织、学术研究机构、社会组织、相关企业以及项目各地代表共80余人参会。本次研讨会旨在与利益攸关方分享湘西项目的评估结果，从多个视角探索农村弱势儿童早期营养干预的经验与做法，为进一步推动相关政策出台提供实证基础。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜主持开幕式并致辞。他表示，儿童是人类的未来，是社会可持续发展的重要资源。国际社会与中国政府一直以来普遍高度关注学龄前儿童营养问题。改善低收入地区儿童营养状况对于联合国2030年可持续发展目标有着重要意义，世界粮食计划署的儿童营养改善项目丰富农村低收入地区学龄前儿童营养改善实践内容，本次研讨会将搭建项目伙伴之间交流学习的平台，从农业、食物、营养、健康、教育不同视角探索农村弱势儿童早期营养干预的经验和做法，以理论指导行动，以试点促进研究, 以研究推动政策。

农业农村部国际合作司一级巡视员谢建民在开幕式致辞中强调了关注儿童早期发展的重要意义，指出中国通过出台相关政策与扶持手段，已经在很大程度上改善了贫困地区儿童的义务教育与吃饭问题，但在个别地区，特别是在一些偏远地区的留守儿童，因观念、习惯、认知等方面原因，学龄前儿童营养摄入不足的情况依然存在，需要重点关注和努力改善。同时，他表示中国将积极履行大国责任，通过南南合作提供捐助并发挥示范带动效用，帮助更多地区的儿童解决营养不良与饥饿问题。

联合国驻华协调员常启德在致辞中强调，中国在改善儿童营养和健康发展方面取得了长足进步，这是由于多方的努力，包括世界粮食计划署的学龄前儿童营养改善项目，帮助农村3-5岁儿童获得足够的营养。

在研讨会上，世界粮食计划署举办了学龄前儿童营养改善湘西项目二期、四川旺苍项目的签约仪式，以及安利公益基金会营养童乐园项目的捐赠仪式。

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