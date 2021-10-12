人民网首尔10月12日电 （记者马菲）首届“汉语桥”世界小学生中文秀韩国预赛暨第十四届韩国小初中生汉语竞赛于10日在首尔孔子学院以在线方式举行。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，当前，国际中文教育事业在高质量可持续发展的同时，也面临着时代赋予的新机遇和新挑战。“汉语桥”比赛作为国际中文教育事业的品牌活动，是全球覆盖国家最广、参与人数最多的高水平中文比赛，已经走过了近20年的时间。首尔孔子学院作为“汉语桥”系列比赛的韩国预赛承办方，不断拓展其吸引力和影响力，为韩国中文教育事业做出了积极贡献。本次针对小学生的全球“汉语桥”比赛重磅推出，为完善“汉语桥”比赛体系，扩大中文爱好者参与规模方面起到了重要补充作用。

“我期待在未来的某一天，从‘汉语桥’系列比赛中走出更多中韩友好往来的使者，成为联通两国民心友情的纽带，为中韩关系长远健康发展贡献力量。”邢海明表示。

本次活动由首尔孔子学院和HSK韩国事务局共同主办，中国驻韩大使馆教育参赞艾宏歌、首尔孔子学院院长李浚植等嘉宾出席了当天的活动。韩国是全球首届“汉语桥”世界小学生中文秀比赛的赛区国家之一。来自全韩国的300多名小学生和初中学生参加预赛，最终共选出51名选手参加决赛。选手们以“快乐中文”为题进行演讲，展开激烈角逐。在小学生组的中国文化技能表演中，选手们的表演涵盖了歌曲、武术、演奏、书法、单人秀等多种形式，充分展示了自己对中国的深入了解和对中国文化的由衷热爱。

最终，来自漆琴中学1年级的李是弦、玉溪中学1年级的韩嘉忍、首尔外国人学校2年级的金度利、大邱关门小学3年级的石採然表现突出，分别荣获本次比赛初中A、B组与小学A、B组的冠军。

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