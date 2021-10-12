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第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队开展全要素应急防卫演练

2021年10月12日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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官方迅速赶赴营门进行防卫。徐怀武摄
官方迅速赶赴营门进行防卫。徐怀武摄

人民网约翰内斯堡10月10日电 （闫韫明、闫骏花、徐怀武）当地时间10月8日，针对刚果（金）当地紧张局势，为有效应对可能出现的突发情况，中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵分队组织了一场全要素应急防卫演练，增强官兵安全防范意识，全面检验分队部队应急处突能力。

演练围绕营门不明身份人员挑衅、营区遭不法分子盗窃等课目，在毫无预告的情况下展开。“报告值班室，营门有不明身份人员对我进行挑衅，请求支援！”接到通报后，作战值班室迅速启动应急防卫预案，警报声在整个中国半岛营区响起。

防爆组迅速收拢人员，穿戴装具，请领武器，赶往营门支援；警戒组占领制高点，抢占有利地形，实施外围封控；医疗救护组携带装备器材赶往现场，对伤员进行紧急处理；观察组、取证组、巡逻组占据有利位置迅速进入战位，各组密切协同处置假想险情。

近期刚果（金）任务区安全形势较为紧张，各类社会刑事案件频发，极易发生不法分子潜入营区偷盗、袭击部队营区等突发事件。“面对的严峻的安全形势，我们必须时刻提高警惕，加强防范，将可能遇到的突发情况及时有效处置，确保官兵安全。”作战参谋王关奎介绍说。

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(责编：崔越、常红)

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