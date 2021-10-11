人民网北京10月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

一、二十国集团主席国意大利拟于10月12日以视频方式举办二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会，国家主席习近平特别代表、国务委员兼外长王毅将出席。

二、国务委员兼外长王毅将于10月12日在北京以视频方式出席亚洲相互协作与信任措施会议第六次外长会议。

本次会议主题为：“后疫情时代亚洲的安全与可持续发展”。王毅国务委员兼外长将同与会各方代表团团长围绕当前国际和地区形势、合作应对各类安全威胁与挑战、后疫情时代经济发展、亚信各领域合作等问题深入交换意见。

总台央视记者：10月8日，联合国人权理事会第48届会议通过中国提交的“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”的决议。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：10月8日，联合国人权理事会第48届会议通过中国提交的“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”的决议。决议指出，各种形式的殖民主义遗留问题，包括经济剥削、国家内部和国家间不平等、系统性种族主义、侵犯土著人权利、当代形式奴役、破坏文化遗产等，均对人权造成负面影响，强调消除任何形式殖民主义和解决殖民主义遗留问题对人权负面影响的重要性。俄罗斯、巴基斯坦、菲律宾、厄立特里亚、委内瑞拉、古巴、玻利维亚等国代表发言赞赏中国提交的决议草案，指出殖民主义否认基本人权，违反《联合国宪章》，阻碍世界和平与发展，人权理事会应就殖民主义遗留问题开展工作。

当前，世界范围内各种形式的殖民主义遗留问题仍在影响世界和平与发展，也对人权享有造成严重负面影响。人权理事会作为负责促进和保护人权的联合国机构，有必要对此予以关注并进行讨论。有关国家应切实落实决议要求，采取措施消除殖民主义遗留问题负面影响，促进和保护本国人权，推动国际人权事业健康发展。

《环球时报》记者：据了解，第76届联合国大会第五委员会常会已于近日开幕，中国常驻联合国代表团张军大使在会议中表示，中国已全额向联合国缴纳当前维和摊款。请介绍有关情况。

赵立坚：今年是中国恢复在联合国合法席位50周年，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、支持联合国在国际事务中发挥重要作用的信念始终如一。上个月，习近平主席以视频方式出席联大一般性辩论并发表重要讲话，发出了支持联合国在国际事务中发挥中心作用的明确信号，充分体现了中国对联合国工作的重视和支持。

作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费与维和摊款国，中国一向高度负责，及时缴纳会费和各项摊款，认真履行对联合国的财政义务。中国最近全额缴纳了今年底前安理会已授权的所有维和行动摊款，以实际行动践行多边主义，体现了对联合国的支持。

维护联合国作用需要所有会员国都体现负责任态度，履行应尽义务，大国尤其要做表率。财政是联合国治理的基础和重要支柱。当前联合国财政状况仍令人堪忧，一些会员国拖欠会费与维和摊款是主要原因之一。多边主义是干出来的，不是说出来的。有关国家应及时、足额、无条件缴纳联合国会费和各项摊款，保障联合国正常开展工作，以实际行动兑现对多边主义的承诺。

《澳门月刊》记者：据报道，澳大利亚前总理阿博特近日访台，并多次发表涉华不当言论。中方对此有何评论？

赵立坚：坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中国同各国发展友好关系的前提条件和政治基础。澳方个别政客有关行径严重违反一个中国原则，对外发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向澳方提出严正交涉。

澳方个别政客的言论完全是混淆黑白，颠倒是非，极其荒谬。这种出于一己政治私利煽动对立、鼓噪“中国威胁论”，粗暴干涉中国内政、肆意对中国污蔑抹黑的言论很不道德、极不负责，注定不得人心。

我们奉劝澳方个别人摈弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国发展，停止发表不负责任的言论。

北京广播电视台记者：8日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国毫不掩饰在天然气问题上离间欧洲与俄罗斯的关系，应避免将天然气供应问题政治化，否则俄欧双方都受到不利影响。中方对此有何评论？

赵立坚：众所周知，“北溪2号”项目体现了俄欧双方的能源互补性，有助于解决欧洲的能源危机。美国为了服务自身地缘政治利益，垄断欧洲能源市场，使用各种手段干扰打压相关项目，损害俄欧权益与合作，完全不得人心。美国惯于将各种问题政治化，满足一己之私，伤及的对象也根本不管是盟友、伙伴。这让人不禁想到不久前，美国纠集英国和澳大利亚搞所谓三边安全伙伴关系，怂恿澳大利亚背弃与法国业已开展的潜艇合作项目，被欧方称为“在背后捅刀子”。相信越来越多的国家会擦亮自己的眼睛，共同抵制美国泛政治化、唯我独尊、舍人为己的霸道作派。

凤凰卫视记者：据报道，美方日前称美向全球提供的疫苗数量多于其他所有国家之和，与中国、俄罗斯等国不同，美不求任何回报。中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终主张，作为战胜疫情的有力武器，疫苗应该作为全球公共产品，最大限度地惠及全球更多民众。我们是这么说的，也是这么做的。中方迄今已向100多个国家和国际组织提供14亿多剂疫苗，将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

同时，我们认为抗击疫情是各国共同责任。疫苗研发和生产大国特别是有关发达国家，以实际行动落实疫苗援助承诺，提升新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，是大国责任和担当的重要体现。

对于美方有关言论，我只想说，疫苗是用来防控疫情、拯救生命的，不应该成为政治宣传或者谋求政治私利的工具。希望美方能够早日兑现疫苗援助承诺，而不是一味给发展中国家“画大饼”。

中新社记者：中方对明天举行的亚信第六次外长会议有哪些期待？

赵立坚：亚信是重要的地区安全对话与合作机制。亚信成立29年以来，顺应和平、发展的时代潮流，致力于增进各国互信和协作，为促进亚洲和平与发展作出了积极贡献。

在百年变局和世纪疫情叠加交织的背景下，地区国家普遍面临维护安全稳定、促进经济复苏的迫切任务。此次外长会上，中方期待各方充分利用亚信平台，加强对话沟通，继续践行共同、综合、合作、可持续的安全观，携手应对各类风险挑战，践行真正的多边主义，推动各国经济社会复苏，就维护地区安全、促进共同发展凝聚更多共识，为构建人类命运共同体作出新的贡献。

法新社记者：关于中印第十三轮军长级会谈，中方表示印方坚持不合理的要求。请问印方具体提出了哪些中方认为不合理的要求？

赵立坚：关于中印第十三轮军长级会谈，西部战区新闻发言人已经发表了谈话。如果你有具体的问题，请你向有关部门询问。

印度广播公司记者：关于中印第十三轮军长级会谈，印度军方发表声明称，印方提出了解决剩余问题的方案，但中方不同意，且不能提供任何前瞻性的方案。外交部对此有何回应？印方称，中方试图违反双边协议，单方面改变去年的局面，造成了如今新的现状。中方的意图是否为维持这一现状？

赵立坚：我刚才提到，西部战区新闻发言人已经就此发表谈话，澄清了有关事实和中方立场。印方的有关表态是毫无事实根据的。中印第十三轮军长级会谈中，中方从维护中印两国两军关系大局出发，为推动边境局势缓和降温做出了巨大努力、充分体现了诚意，但印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难。中方维护国家主权的决心意志坚定不移，希望印方不要误判形势，珍惜当前中印边境地区来之不易的局面，恪守两国两军有关协议协定和共识，切实拿出诚意和行动，与中方一道共同维护边境地区和平安宁。

澎湃新闻记者：近日，俄罗斯军事专家科诺瓦洛夫就10月2日美国核潜艇发生撞击事故发表评论指出，美国部署在亚太地区的船舶和潜艇经常与各类物体或民用船只发生碰撞，也造成过人员伤亡，其专业性屡遭批评。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到俄方人士表达的关切。此前，中方也对碰撞事故表达了严重关切。

此次事故发生后，美方时隔5天才发表了一份语焉不详的声明。这种不负责任、拖延遮掩的态度更令国际社会对美方意图和事故细节产生怀疑。美方有责任说明事故详细情况，并解释清楚以下几个问题。

一是美方核潜艇事故到底发生在什么地方？二是事故有没有造成核泄漏，破坏海洋环境？三是事故会不会影响事发海域的航行安全、渔业作业？

美方应采取负责任态度，尽快对此次事故作出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意交代。

彭博社记者：据《北京日报》运营的社交媒体账号等媒体报道，贵州省毕节市的一名官员因举报外国媒体的“非法采访”而受到国家安全官员的表彰。外交部能否透露有关细节？

我还不掌握你说的具体情况，也请你向有关部门了解。事实上，我们也正在向有关部门了解情况。

我想强调的是，中方始终致力于为外国媒体记者依法依规在华采访报道工作提供便利和协助，但坚决反对针对中国的意识形态偏见，坚决反对违反新闻职业操守和道德的行为，坚决反对以所谓新闻自由为名编造假新闻和虚假信息攻击抹黑中国。

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