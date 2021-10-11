新华社北京10月11日电 《经济参考报》11日刊登秦天弘综合报道的文章《欧洲多国提出举措应对能源涨价》。文章摘要如下：

近期欧洲能源市场拉响供应警报，天然气、煤炭等紧缺，能源价格上涨幅度较大。法国、意大利、西班牙、希腊、英国等国正计划或实施国家补贴措施，以减缓成本上升影响。

经历去年寒冬和今年酷暑后，欧洲能源储备水平降至历史低位。欧洲天然气基础设施协会数据显示，当前欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%，为10多年来最低水平，冬季能源储备亟待补充。

由于天然气短缺，很多公司转向使用煤炭，这导致煤炭库存告急、价格上升。

为了应对能源价格上涨，欧洲多国政府正努力通过限价、补贴、减税等办法，尽可能减少能源价格上涨对消费者及中小企业造成的影响。

希腊政府日前宣布一揽子补贴计划，以保护希腊家庭免受油、气、电价格近期飙升影响，减轻民众经济负担。计划包括将电力补贴金额增加一倍，降低电费账单中社会费率，对居民用电及天然气提供折扣等。

据路透社报道，西班牙政府此前决定，在今年年底前下调电费增值税，并暂时取消能源公司发电税。

法国政府宣布对天然气价格实行限价，并针对较穷困家庭提供能源补贴和减免税。意大利政府已拨款数十亿欧元，作为补贴发放给相关企业，以保护本国公民免受用电成本上升影响，同时也保证公共行业正常运转。

英国政府已与几家最大天然气供应和运营企业举行紧急会谈。英国商务、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕表示，英国拥有多样天然气供应来源，将尽最大能力满足用户需求。

俄罗斯天然气工业股份公司表示，俄气正通过所有管道逐步加大对欧洲天然气供应量。“北溪-2”天然气管道项目运营公司4日宣布，已开始为“北溪-2”天然气管线注气。

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