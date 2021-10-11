新华社开罗10月11日电 专访：期待中国引领全球生物多样性保护——访《生物多样性公约》埃及国家协调员穆斯塔法·富达

新华社记者吴丹妮 马哈茂德·富利

埃及环境部长生物多样性顾问、联合国《生物多样性公约》埃及国家协调员穆斯塔法·富达日前在开罗接受新华社记者专访时说，中国在生物多样性保护方面表现突出，期待中国以联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）为契机，引领全球与生物多样性相关的政策制定和切实行动。

曾多次到访中国的富达对即将在中国昆明召开的COP15充满期待。他将以视频方式参加第一阶段会议，明年4月将前往昆明出席第二阶段会议。

富达说，“本次会议的重要意义在于，我们将讨论‘2020年后全球生物多样性框架’，达成一致，明确未来10年在生物多样性方面需要做什么。”

“我相信，未来两年内，中国将有机会引领世界制定与生物多样性以及环境相关的优良倡议、政策，并（引领世界）开展切实行动。”富达说。

富达认为，中国不仅在经济发展上取得巨大飞跃，在生物多样性保护领域也表现突出。例如，在中国研究人员不懈努力下，中国国宝大熊猫繁殖取得巨大成功，让更多人能够看到地球上存在这样一种可爱的动物。

富达说，中国的生物多样性十分可观，国家也一直非常关心相关领域的研究工作。他曾在访华期间会见中国科学院相关领域专家，这些专家对保护生物多样性的积极、严谨的态度给他留下深刻印象。“我相信他们会在这个领域取得杰出成就。”

富达指出，许多发展中国家都面临生态系统遭受严重威胁和破坏的问题，尤其许多非洲国家亟需以可持续的方式恢复和维护不断恶化的生态系统。他认为，生物多样性保护应该被纳入所有开发活动，启动任何开发项目时都应考虑如何维持项目所在地的生物多样性和生态系统。中国和埃及在这方面都进行了有益尝试并取得了成绩。

(责编：崔译戈、燕勐)