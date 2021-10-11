（一）

中方实在看不下去了，对印度媒体说了两个字。

哪两个字？

下作！

很卑鄙、很下流。

我想，是中国人，都只知道这两个字背后的愤怒、鄙夷和不屑，因为这太不入流了。

这个词，出自10月10日军方“钧正平”发表的评论，标题就是“印媒反复操弄这样的舆论议题非常下作”。

下作，而且还非常下作。

评论很短，全文如下：

近日，一些印媒大肆渲染所谓“中国士兵越线被印度扣押”事件。我新闻媒体及时予以了辟谣澄清：事实上，这是我边防部队在我国边境上一次例行性的巡逻，中途遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回。一次例行的巡逻，就这样被印媒炒了个“大新闻”。

事实上，印媒这样的做法并不少见。近年来，印媒似乎对编造、炒作中印边境问题特别偏爱，不时就渲染一下紧张氛围，刺激一下民粹情绪。这样的做法无疑是害人害己。此前，中印两军多次举行军长级会谈，边境局势正朝着可控有序的方向发展。望印媒今后一定要注重节操，多做有利两国关系的事，少做危害两国人民的事。

事情发生在9月28日，当天，中国边防部队按计划对中印边境中方一侧东章地区进行例行性巡逻，中途遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回。

请注意，这是在我方领土上，但印媒却炒作成中国士兵“越线”，而且还被扣。让人啼笑皆非。

以至于中国军队消息人士对《中国日报》明确表示：印媒最近关于中国士兵“越线”被扣的炒作子虚乌有，与事实不符。

而且，还加了一句：此次事件，印方蓄意挑衅在先，歪曲抹黑在后，严重违反双边协议协定，责任完全在印方。印方应当切实遵守双边协议协定，严格管控和约束一线部队，与中方一道共同维护边境地区和平稳定。

来龙去脉，就是这样，大家看懂了吗？

我再简单梳理一下。

1，中国士兵，9月28日在中印边境中方一侧东章地区，进行例行性巡逻。

2，中途遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回。

3，但到了印度媒体笔下，竟然成了中方越线，而且士兵还被扣，完全是子虚乌有。

4，这样歪曲事实，中方很生气，痛斥印媒非常下作，没有节操。

我战士巡边资料图

印媒闹笑话，但根子在哪里？

我总觉得，至少两个。

第一，印媒的流量焦虑。

正如军方评论所说的，印媒似乎对编造、炒作中印边境问题特别偏爱，不时就渲染一下紧张氛围，刺激一下民粹情绪。

这不是“似乎”的问题了，就是。结果？自然是获得了眼球和流量，至于真假，天知道，他们不在乎。

就是为了民粹。

第二，与军方的合谋。

消息来源在哪里？一部分是自己编造，听见风就是雨。

但风从哪里来？还是来自于印度军方。也不排除是印度军方故意散布不实信息，印度媒体添油加醋，于是，一个大事件就出来了。

也难怪军方消息人士痛斥：此次事件，印方蓄意挑衅在先，歪曲抹黑在后，严重违反双边协议协定，责任完全在印方。

不管是军队，还是媒体，反正都是你们印方：先蓄意挑衅，后歪曲抹黑，一条龙啊！

这是孤立事件吗？

肯定不是的，反正，国际社会有关中印边境问题，我感觉至少有两个99%。

第一个99%，99%的新闻来自印媒。为什么？能编，会编，而且还编得特别快。有时已经不是听见风就是雨，而是平地突然起波澜。而且，印媒一出手，都是大事件。

第二个99%。99%的新闻都是虚假的。为什么？因为都是编的，而且编得太离谱了，像天方夜谭一样。但架不住，有些印度人就吃这一套，反华媒体更喜欢吃这一套。

隔三差五，就来这么一波。

就在不久前，印媒还有过这样的报道：塔利班或将阿富汗巴格拉姆空军基地移交中国，消息人士还称，中国和塔利班正在讨论此事……

以至于9月7日外交部记者会，发言人汪文斌很直截了当回答：我可以告诉大家，这纯属虚假消息。

唉，又造谣造到中国军方头上。

阿富汗人最痛恨外国侵略，美国人刚被赶走，塔利班会将巴格拉姆基地移交给中国？阿富汗是“帝国坟场”，中国人愿意去蹚这个浑水？

完全没有逻辑，但印度媒体就这样有鼻子有眼地报道出来了。这是什么样的新闻准则？

所以，有的时候，不得不感叹，印度真是一个神奇的国度。

辉煌的历史，璀璨的文化，众多的人口，确实是一个大国。

但糟糕的现实，扭曲的民粹，还有各种现实的问题：频发的强奸案、肮脏的环境、假消息一条龙服务，等等等等，印度仿佛是另一个世界的国度。

东章瀑布 摄影：程刚

（二）

当然，我们绝对不能低估印度，假消息骗世界、抹黑中国，但小动作，却真是不断。

以这次炒作的东章地区为例，中国媒体曾引述我当地公安边防人士介绍说，这是一个反蚕食斗争相当突出的争议地区。

以当地最有名的东章瀑布为例，这个瀑布是我当地藏族老百姓心中圣地，以前，河上有座桥，中国当地百姓来瀑布朝圣，可以过桥到瀑布下接取圣水，但2001年，越线的印军把桥拆了，还在河边设了一个哨点，从那以后，中国居民的活动，就只能止步于瀑布前一公里左右的地方。

该地区浪波乡的多果尔草场，位于一座牧草茂盛、坡度柔缓的边境山。曾经，当地牧民夏季经常去那儿放牧，羊群可以放到那边山脚下，后来印军在山上建了个房子派几个兵一守，那边的山坡就去不了了，羊只能放到山顶，再过几年，印军又在山脚下垒了一圈石头当工事，天天有兵把守，再去多果尔，中方的牧民已经没有地方可以放牧了。

现在，对于中国士兵例行巡逻，又无理阻拦，还弯曲抹黑。

这一点，从之前的加勒万河谷斗争就看得很清楚。

9月30日，我们的烈士纪念日，西部战区发了一则新闻：新疆军区某团官兵，来到烈士们战斗过的地方，就在加勒万河谷“大好河山、寸土不让”8个大字下面，列队缅怀英雄、继承遗志。

当时的冲突，就在“大好河山、寸土不让”8个大字之下，这不也更说明，去年的冲突，完全是印军越界，蓄意挑衅。

大好河山，寸土不让！

铿锵誓言背后，却是激烈的斗争，乃至生命的奉献。不仅仅需要现场的勇敢和强大，还需要舆论场的智慧和反制。

写到这儿，看到我西部战区的最新发声，就此前一天中印第十三轮军长级会谈的发声。

我西部战区发言人指出，在这次军长级会谈中，中方从维护中印两国两军关系大局出发，为推动边境局势缓和降温做出了巨大努力、充分体现了诚意，但印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难。中方维护国家主权的决心意志坚定不移，希望印方不要误判形势，珍惜当前中印边境地区来之不易的局面……

卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

可以肯定的，印度的小动作不会结束，印度媒体的编炒更不会结束。下作的会继续下作，而且，有时越来越下作。

但也别忘了，《红楼梦》第三十六回好像有这样一句话：“不得好死的下作东西！别作春梦了！”

(责编：杨光宇、胡永秋)