新华社圣保罗10月10日电 （国际观察）能源供应紧张加剧巴西通胀压力

新华社记者罗婧婧 巴勃罗·朱利亚诺

巴西国家石油管理局最新数据显示，截至10月2日，巴西汽油价格连续9周保持高位，均价维持在每升6雷亚尔（1美元约合5.5雷亚尔）以上，部分地区甚至超过每升7雷亚尔。

分析人士认为，推动巴西国内油价上行的因素包括国际原油价格走高和雷亚尔贬值。由于全球原油需求增加，纽约原油期货和布伦特原油期货价格持续走高。与此同时，市场对美国联邦储备委员会加息并缩减资产购买规模的预期使美元不断走强，雷亚尔对美元汇率持续下跌。

其实，巴西广泛使用生物质燃料，并主要依赖水力发电。巴西可再生能源发电装机总量居南美洲国家首位，其中水电约占巴西可再生能源发电装机总量的76.8%。然而，巴西今年遭遇罕见霜冻和近一个世纪来最严重的旱灾，制造生物质燃料的作物大规模受损，严重缺水还引发了电力危机。

据报道，在巴西，加油站出售的汽油含有27%的无水乙醇，生物柴油占柴油加油量的10%。巴西应用经济学高级研究中心发布的数据显示，由于6月和7月的干旱和霜冻导致作物减产，目前用于制造无水乙醇的甘蔗价格比年初增长近60%，用于制造生物柴油的大豆价格增长逾70%。

今年，多个水电站蓄水量告急，无法全力发电，巴西不得不依靠成本更高、污染更重的热电厂，并从阿根廷、乌拉圭等邻国进口电力，导致电价居高不下。

今年8月，巴西通胀率高达9.68%，远超巴西国家货币委员会为今年设定的通胀率目标中值3.75%。

为应对通胀，巴西央行9月22日将基准利率上调1个百分点至6.25%。这是巴西央行自今年3月开启加息周期以来连续第五次加息，基准利率已升至2019年7月以来的高位。巴西央行预计，下次货币政策例会将再加息1个百分点。

巴西州立坎皮纳斯大学经济学教授马尔科·罗沙表示，能源供应紧张加剧通胀压力，但能源供应的调整不仅困难，而且成本很高，巴西能源供应状况短期内难以改变。

巴西能源研究公司的数据显示，水电占巴西发电装机总量的比例从2001年的85%降至2021年的65.2%。不过，阿尔瓦里斯－彭特亚多商学院基金会教授娜佳·海德里希认为，巴西电力系统最大的问题仍在于过于依赖水力发电，巴西越来越有必要使能源结构多样化。

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