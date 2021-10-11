新华社北京10月11日电 综合新华社驻华盛顿、喀布尔记者报道：美国国务院10日说，美政府跨部门代表团与阿富汗塔利班高级代表9日至10日在卡塔尔首都多哈举行会晤，双方的谈判“坦率且专业”。阿富汗方面表示，完全履行塔利班同美方此前在多哈达成的“和平协议”是解决问题的最佳途径，对阿人道主义援助问题不应与政治问题挂钩。

美国国务院发言人普赖斯10日晚发表声明说，美方在会晤中重点涉及了安全、恐怖主义和人权问题，以及美国等外国公民和此前与美方合作的阿富汗伙伴的安全通行问题。双方还讨论了美国直接向阿富汗人民提供人道主义援助事项。美方重申对塔利班的评判将基于其行动，而不仅仅是表态。

阿临时政府外交部发言人巴尔希11日在社交媒体上说，美方称，将向阿富汗提供人道主义援助，并为其他人道组织运送援助物资提供便利，阿临时政府对此表示欢迎。阿临时政府同时强调，完全履行塔利班同美方于2020年2月在多哈达成的“和平协议”是解决问题的最佳方式。他还说，如有必要，未来会继续同美方举行此类会谈。

阿富汗黎明新闻网10日援引阿临时政府发言人穆贾希德的话报道说，阿临时政府代表同美方在多哈讨论了国际社会承认阿富汗政府问题。美国国务院一名不具名的发言人8日表示，这次谈判“不是为了承认塔利班政权的合法性”。

美国于2001年10月以反恐为名发动阿富汗战争。美国总统拜登今年7月表示美军在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔。8月30日晚，最后一名美军撤出阿富汗。塔利班于9月7日宣布组建临时政府。（参与记者：刘品然、史先涛、阿卜杜勒·哈利姆）

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