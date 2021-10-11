联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）11日在春城昆明拉开帷幕，全球目光再次聚焦中国。中国将同各方共商全球生物多样性治理新战略，共同开启全球生物多样性治理新进程。

“关键的抉择时刻”“更雄心勃勃的目标”“真正的变革行动”……“昆明时刻”将如何引领全球生态治理新未来，海内外政要、学者和国际舆论满怀期待。

世界期待，“春城之约”能够引领全球生物多样性保护新未来。本次会议为未来10年乃至更长时间的全球生物多样性保护绘制蓝图。联合国《生物多样性公约》秘书处2020年发布的第五版《全球生物多样性展望》指出，人类正处在十字路口，“生物多样性正以前所未有的速度丧失，而造成其减少的各种压力在加剧”。国际社会普遍期待，本次会议能够总结既往经验教训，制定既有雄心又切实可行的精准“路线图”，开启更加公正合理、各尽所能的2020年后全球生物多样性治理新进程。

中方克服疫情挑战举办此次会议赢得国际赞誉，也彰显世界携手应对生物多样性危机的决心和行动力。非营利性国际组织保护国际基金会高级副总裁詹姆斯·罗斯说，本次会议对解决世界生物多样性危机至关重要，包括中国在内的各国正在“采取雄心勃勃的行动”，令人深受鼓舞。

世界期待，“昆明时刻”为全球生态环境治理凝聚强大合力。联合国将2021年称为“重塑我们与自然关系的关键一年”，号召全球共同应对气候变化和生物多样性危机。COP15第一阶段会议将发布“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，遏制生物多样性丧失，增进人类福祉，实现可持续发展。

中国日前发布的首部生物多样性保护白皮书显示，中国正在借助“一带一路”“南南合作”等多边合作机制为发展中国家保护生物多样性提供支持。从积极推进“一带一路”绿色发展国际联盟和生态环保大数据服务平台建设，到宣示碳达峰、碳中和目标愿景，从大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，到承诺不再新建境外煤电项目，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极参与全球生态环境治理，展现大国担当。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生说，世界需要更广泛的多边主义，而中国在推动多边主义方面正发挥积极作用。

世界期待，中国生态文明建设为全球可持续发展提供新启迪。“生态文明：共建地球生命共同体”是本次大会主题，这也是联合国首次以生态文明为主题召开全球会议。从天人合一、道法自然的古老智慧，到“绿水青山就是金山银山”的时代选择，从坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，到描绘人与自然生命共同体的美好愿景，中国的生态文明思想带给世界诸多智慧启迪。《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会气候行动高级别倡导者奈杰尔·托平说，“人类命运共同体”“生态文明”在某种程度上就好像用诗歌般的语言描述经济和科学，这是一份“独特的中国礼物”。这些充满诗意的中国理念将在推动全球生物多样性保护和环境保护的多边主义方面发挥至关重要的作用。

海南长臂猿喜添“新丁”，滇金丝猴、绿孔雀等“国宝”种群数量恢复性增长，塞罕坝成为生态修复的世界范本……中国的生态文明成果标注着绿色发展的坚实脚步，也为推动全球绿色转型带来希望。联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说，中国是全球生物多样性保护的强有力支持者和贡献者，在促进人与自然和谐共生方面的工作值得各国仿效学习。联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林说，中国已将生态文明纳入国家发展政策和宪法，这可以作为“指导全球战略方向的典范”。

引领全球生态治理的“昆明时刻”已经开启。今日的抉择和行动，将影响人类的未来和这颗蓝色星球的命运。让我们抓住这一宝贵的机遇窗口，携手共建地球生命共同体，共建万物和谐的美丽家园。

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