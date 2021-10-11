新华社内罗毕10月10日电 专访：“绿水青山就是金山银山”理念展现中国引领者地位——访联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生

新华社记者白林

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生日前接受新华社记者专访时说，“绿水青山就是金山银山”的理念已被中国社会广泛接受，这提升了中国在生物多样性保护方面的引领者地位。

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）11日将在中国昆明拉开帷幕。安诺生感谢中国政府举办此次大会，认为这重申了中国对符合生态文明理念的全球生物多样性保护议程的承诺，并指出所有国家都必须着手采取对自然产生积极影响的经济发展模式，以增强应对气候变化能力，保护支撑生计的生态系统。

安诺生表示，中国将经济增长与生物多样性保护相结合，向世界提供了有益经验。中国的“十四五”规划阐释了在发展经济的同时保护自然的综合战略，为寻求低碳发展道路的国家提供了借鉴。

中国的植树造林让安诺生印象深刻。她说：“事实上，中国已经启动了一项雄心勃勃的植树活动，以及一项雄心勃勃的计划来防止食物浪费，所有这些都非常好。我们看到中国的森林面积在2000年至2020年间增长了近27%。这一数据非常亮眼。”

安诺生说，这次COP15大会将通过一项保护生物多样性的路线图。气候变化和人口压力导致物种丧失速度加快，这一路线图将成为扭转上述趋势的一个重要里程碑。政府、行业、捐助者和民间社会应利用这次大会就阻止生物多样性丧失所需的政策、监管要求和资金干预措施达成一致。

安诺生呼吁农业、基础设施和渔业等关键部门开展国际合作，以重振应对生物多样性丧失的行动，加速低碳增长。“就生物多样性达成一项雄心勃勃的协议，将有助于解决气候变化、环境污染和生物多样性丧失这三重全球性危机。”她说。

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