新华社昆明10月11日电 综述：认同中国生态文明理念 呼吁制定全球保护蓝图——国际社会期待联合国生物多样性昆明大会

新华社记者张家伟 刘阳

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议11日在昆明开幕。多个主要国际机构负责人、与会国高级官员和相关专家在会前接受新华社记者专访时，强调当前全球生物多样性保护刻不容缓，对中国生态文明理念深表认同，并对此次会议制定未来十年全球保护蓝图充满期待。

全球生物多样性丧失呈加速态势

联合国开发计划署署长施泰纳说，地球正处在第六次物种大灭绝危机之中，地球生态系统随着时间推移日益进入危险区，地球上的所有生命、各国的经济所依赖的基础正在遭到严重破坏。大量生物多样性报告显示，我们没有达到预定的保护目标。保护生态是一项紧迫而艰巨的任务，加强国际合作才能使这个全球行动取得成功。

“生物多样性的丧失意味着这个星球上生命形式的减少和灭绝，这种现象正以令人担忧的速度加速发生，”联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森说，“我们失去地球生命形式的惊人速度主要是人为造成的。我们必须停止对自然的‘战争’，否则就太晚了。”

秘书处设在德国波恩的生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台执行秘书安妮·拉里戈德里说，人类失去了85%的湿地，只有3%的海洋面积未受人类活动影响。大量动植物物种面临灭绝威胁。自然系统退化已达到前所未有的水平，保护生物多样性具有紧迫性。

全球最大的植物保护组织之一国际植物园保护联盟秘书长保罗·史密斯认为，当前生物多样性保护面临的最大挑战是国际社会对此重视不够。联合国《生物多样性公约》已通过近30年，但生物多样性丧失仍在继续。“除非我们看到能扭转生物多样性下降趋势的政策，除非我们在COP15大会上看到这些政策，否则保护生物多样性的努力将处于危险之中。”

中国生态文明理念为世界提供经验

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生认为，中国将经济增长与生物多样性保护相结合的能力给世界提供了有益经验。她感谢中国政府举办此次大会，认为这重申了中国对符合生态文明理念的全球生物多样性保护议程的承诺，并指出，“绿水青山就是金山银山”的理念已被中国社会广泛接受，这提升了中国在生物多样性保护方面的引领者地位。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说：“中国提出坚持人与自然和谐共生，我们希望其他国家跟随效仿这个好榜样。”她指出，中国一直是全球生物多样性议程的强有力支持者和贡献者。中国提出举办COP15，以及将在此次会议上发布的昆明宣言，均清楚地表明了中国在生物多样性保护方面的领导力和承诺。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会气候行动高级别倡导者奈杰尔·托平持类似看法：中国的生态文明理念将在推动全球生物多样性保护和环境保护的多边主义方面发挥至关重要的作用。“任何将（生态文明）这些美丽的中国思想带到更大舞台的行动，都真的很有帮助。我们有一种非常强烈的需求，就是要把经济嵌入到生态中去，而不是相反。也就是说，经济必须服务于生态，而不是生态服务于经济。”

世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒说，中国在保护生物多样性和应对气候变化两个领域都做出了贡献：一方面中国在应对气候变化过程中扮演着越来越重要的角色，在发展低碳经济上，制定了考虑周到并具有雄心的目标；另一方面，中国在生物多样性保护上采取了很多有效措施，比如大熊猫繁育计划。

史密斯表示，中国在生物多样性保护方面表现出“令人印象深刻的领导力”。 史密斯说，他曾多次到过昆明，与中国科学院昆明植物研究所有密切合作，中国极小种群野生植物保护工作给他留下深刻印象。“这是保护植物的系统方法，优先考虑受威胁最严重的物种。我很高兴看到中国合作伙伴和机构正努力保护每一个植物物种。”

期待未来十年全球保护蓝图

埃及环境部长生物多样性顾问、联合国《生物多样性公约》埃及国家协调员穆斯塔法·富达说：“本次会议的重要意义在于，我们将就‘2020年后全球生物多样性框架’进行讨论，达成一致，明确未来10年在生物多样性方面需要做什么。”

保护国际基金会高级副总裁詹姆斯·罗斯说，明年第二阶段的会议通过“2020年后全球生物多样性框架”是“我们不犯错误和向前迈进的契机”，而此次会议发布的昆明宣言将是世界各国政府展示其支持“2020年后全球生物多样性框架”“雄心壮志的一个机会”。

澳大利亚生态学家布伦丹·麦基期待COP15为全球生物多样性治理制定更雄心勃勃的目标，助推国际社会开展更多合作，如将纳入保护区范围的海洋和陆地比例增加至30%以上，“这是基于科学的最低限度，各方如果能达成协议将非常好”。同时，他也希望各国能够对现存的原始森林资源予以更多关注和保护。

汤姆森认为，“2020年后全球生物多样性框架”涵盖范围广泛，对保护地球生命至关重要。“根据我在联合国的经历，我认为中国是多边主义和国际公约执行的拥护者。因此我坚信关于明年通过‘2020年后全球生物多样性框架’的谈判将得到中国的大力帮助。”（参与记者：白林、吴丹妮、马哈茂德·富利、王建刚、彭茜、郝亚琳、郭爽、玛蒂娜·福斯、孙晓玲、杨海若、杨士龙、胡友松、张远、沈忠浩、董修竹）

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