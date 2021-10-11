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海外中资企业积极参加“春苗行动”

2021年10月11日10:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月11日电 （记者孙广勇）近日，中国驻印尼大使馆与中国商会总会举行“春苗行动”表彰总结视频会。会上，中国驻印尼大使肖千发表致辞，印尼中国商会总会会长、部分理事会单位、“春苗行动”志愿者代表发表座谈感言，会议宣读表彰了参与印尼“春苗行动”的中资企业及志愿者代表。大使馆经参处工作人员，印尼中国商会总会理事会单位相关领导，参加“春苗行动”企业及个人代表近60人参会。

会上，肖千大使对印尼中国商会总会及参与印尼“春苗行动”的中资企业及志愿者的表示感谢和真诚祝愿，被表彰的22家中资企业单位中，中国石油管道局工程有限公司作为在印尼东加里曼丹省“春苗行动”的牵头单位被表彰。

2021年6月份以来，受德尔塔变异病毒影响，导致印尼第二波疫情来势汹汹，中国驻印尼大使馆积极协调各方推进“春苗行动”，并于6月28日正式落地实施。中国石油管道局印尼拉维拉维项目部在接到负责东加里曼丹省“春苗行动”的任务后，迅速开展了相关志愿服务工作。

由于东加里曼丹省巴里巴板接种点所在的地理优势，不少来自南加里曼丹、北加里曼丹及苏拉威西岛的中国同胞选择在此接种点进行报名接种，接种完成的许多中国同胞纷纷表示，在印尼疫情如此严峻的情况下，能够接种到来自祖国的疫苗，深感高兴与自豪，即使身在海外也感受到了伟大祖国的关心与关怀，感谢中国驻印尼大使馆，也感谢志愿者们的辛勤付出，希望疫情早日消退，祝愿祖国越来越好。

(责编：崔越、常红)

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