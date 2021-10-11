高歌

《国家人权行动计划（2021—2025年）》，确定了未来五年尊重、保护和促进人权的阶段性目标和任务，是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程上尊重和保障人权的首份宣言书和路线图，更是全球人权治理的中国贡献。

长期以来，中国的人权事业取得了举世瞩目的成就，在未来，中国将开启参与全球人权治理的新篇章。

脱贫的人间奇迹 参与全球人权治理的最大底气

办好自己的事，是中国参与全球人权治理的最大底气。

党的十八大以来，中国平均每年有1000多万人脱贫，平均大约每3秒钟就有1个人跨过贫困线。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。2021年，中国宣告消除千年绝对贫困，提前十年实现2030年可持续发展议程中关于减贫的目标。一个国家在这么短的时间内实现几亿人脱贫，是人间奇迹。

消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，是中国人权发展的历史性成就，也是人类进步的壮丽篇章。中国全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，这是最大的人权工程、最好的人权实践，不仅谱写了中国人权事业的新篇章，也是世界人权事业发展史上的重要里程碑，丰富发展了人权文明的多样性，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命，也是中国共产党人权思想之本。1949年到2019年，中国居民平均预期寿命从35岁提高到77.3岁；2020年，全国居民人均可支配收入、人均消费支出分别是1956年的328倍和241倍；中国还建成了世界上最大的社会保障体系，且覆盖面不断扩大，保障水平不断提高……中国的人权理念和成就硕果累累，它们不仅属于中国，也属于世界，从理论和实践上为促进全球人权治理提供了中国方案。

推进抗疫合作 维护人类生命健康权

生命健康权是最基本的人权，是人类有尊严地生活的基本保证。

在抗疫斗争中，中国充分发挥制度优势，举全国之力保护人民生命健康安全。中国坚持以人民为中心的人权理念，不论年龄、国籍、贫富，每个人的生命和尊严均得到全力呵护。中国采取最全面最严格最彻底的疫情防控举措，将感染率和病亡率控制在最低水平，以实际行动积极践行联合国人权公约设定的生命健康权义务。

新冠肺炎疫情是世界人民共同面对的挑战。9月21日，习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，分享中国科学抗疫经验，重申要把疫苗作为全球公共产品，呼吁国际社会团结抗疫、共克时艰。习近平主席的重要讲话为团结抗疫指明方向，为全球抗疫注入信心，对推动构建人类卫生健康共同体具有重要意义。

在全球面临新冠肺炎疫情这场大考时，中国通过援助、出口、合作生产等多种方式，帮助广大发展中国家获得疫苗，不仅展现了大国担当，也为守护世界人民的生命健康作出了中国贡献，以实际行动践行团结抗疫的主张，携手各方推动构建人类卫生健康共同体。

践行国际承诺 积极投入全球人权治理

在致力于自身发展的同时，中国也为世界更多地区贡献中国力量和智慧，并将以更加积极的姿态投入到全球人权治理之中。

中国开展对外援助70多年来，共向166个国家和国际组织提供援助，派遣60多万名援助人员。中国积极向69个国家提供医疗援助，先后为120多个发展中国家落实联合国千年发展目标提供帮助。中国积极参与国际减贫合作，正在帮助许多发展中国家人民摆脱贫困。中国携手各方共建“一带一路”，促进了沿线国家的发展有望使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。中国始终致力于世界和平与进步事业，让发展成果惠及更多国家和民众，是对世界人权事业发展作出的重要贡献。

在未来，中国将认真践行国际承诺，履行国际人权条约义务，深度参与国际人权事务，开展建设性人权对话与合作，推动完善全球人权治理体系，构建人类命运共同体，为全球人权事业作出中国贡献，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进全球人权治理更加公平、公正、合理、包容，推动构建人类命运共同体。

(责编：崔越、常红)