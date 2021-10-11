人民网堪培拉10月11日电 （记者陈效卫）日前，黄埔军校澳大利亚联谊会部分成员收看了在北京人民大会堂举行的纪念辛亥革命110周年大会的直播，并在线进行交流，重温辛亥革命的历史功绩和黄埔军校的战斗历程，畅谈孙中山先生领导辛亥革命和创建黄埔军校的伟大意义，探讨辛亥革命和黄埔军校的传承渊源。

中国驻澳大利亚大使馆参赞兼总领事缪长霞在致辞中表示，辛亥革命是中国历史进程中具有重大影响的革命。缪长霞说，中国共产党继续辛亥革命开创的事业，是领导中国人民在中国特色社会主义道路上阔步前进的核心力量。她希望在澳华侨华人一如既往地关心和支持祖（籍）国的建设和发展，为实现中国的完全统一和中华民族的伟大复兴而多做贡献。

作为黄埔军校第17期华侨生，陈治书老先生强调爱国主义是辛亥革命之魂，也是黄埔精神的主要内容。“当年我受辛亥革命的影响报考军校，就是为了使中国统一起来走上复兴之路。”陈老先生表示，“现在辛亥先驱和黄埔师生为之奋斗的伟大理想已经和正在成为现实。”

联谊会会长陈蔚东表示，辛亥革命和黄埔军校是两岸中国人共同为之奋斗的历史，是海峡两岸共同的记忆。孙中山先生创办的黄埔军校，直接体现了辛亥革命“振兴中华、统一中国”的思想，而“爱国革命”的黄埔精神就是辛亥革命精神的传承载体。如今，辛亥革命精神和黄埔精神对增进两岸的民族认同发挥着重要作用，在海内外有着广泛的影响力，激励着两岸同胞为国家统一而共同努力。

“辛亥革命和黄埔军校给我们留下了弥足珍贵的精神遗产，”黄埔后代张宁天表示，“我们要永远铭记那段光辉的历史，团结海内外黄埔人站在历史正确的一边，弘扬辛亥革命精神，传承黄埔精神，携手向着中华民族伟大复兴的目标继续奋勇前进，争取早日实现辛亥革命先驱和黄埔前辈的宏伟愿望！”

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