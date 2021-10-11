人民网布鲁塞尔10月10日电 （记者郑彬）为庆祝中比建交50周年，当地时间9日晚，在各方的精心筹备下，一台精彩纷呈、气氛热烈的文艺晚会成功呈现在当地观众面前。

晚会以中国民族舞蹈开场，通过诗朗诵、乐器合奏、京剧清唱等各类丰富的艺术表现形式，展现了中西方文化迷人的魅力。整台演出高潮迭起，掌声不断，来自中比两国的多位艺术家登台献艺，在热情洋溢的氛围中传递着对中比两国关系美好未来的祝福。演出最后，中比全体演职人员和嘉宾一起登台，高唱《友谊地久天长》，将庆祝活动推向了高潮。组委会代表、旅比华人专业人士协会主席徐志安表示，此次晚会是新冠肺炎疫情暴发以来旅比华侨华人和比利时友人第一次在线下举办的大型庆祝活动，具有特别意义。大家相聚在此，共同分享中比建交50年来的累累硕果，更是为了开启新时代更加美好的新征程共同积蓄促进中比友好的磅礴力量。

中国驻比利时大使曹忠明通过视频向晚会发来祝贺，他表示，50年来，中比友好关系与时俱进，不断扩大和深化。两国务实合作成果丰硕，2020年双边贸易额达到近300亿美元，中国已成为比利时在亚洲最大的贸易伙伴。此外，两国在教育、文化、科技领域的合作也精彩纷呈，双方友城结好已达32对。事实证明，尽管中比相距遥远，国情、社会制度、文化传统不同，但只要双方真诚相待，就一定能架起跨越距离、超越障碍的友谊桥梁，通过互利共赢的合作，造福两国和两国人民。

曹忠明大使称赞了50年来旅比华侨华人为两国友谊所作出的不懈努力。特别是在疫情之下，广大同胞和侨胞团结一心，热心支援国内和当地抗疫斗争，书写了中比友好新篇章。并希望广大旅比同胞和侨胞在新时代展现新作为、创造新业绩，为中比友好事业继续添砖加瓦。

此次庆祝活动由比利时华侨华人社团联盟、旅比华人专业人士协会、鲁汶孔子学院等多家机构联合筹办，以线上和线下两种形式同步播出。出席活动的中比两国友好人士纷纷表达了对双边关系历久弥新的衷心祝福和期待。

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