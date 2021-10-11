人民网开罗10月10日电 （记者沈小晓）2021年利雅得国际书展于10月10日在沙特利雅得落下帷幕。今年书展以“新目的地，新的篇章”为主题，吸引了来自30个国家和地区的1000多家展商参展。

利雅得国际书展是海湾地区颇具影响力的文化盛会。今年书展举办了各类文化展览、讲座，召开了出版商会议以及版权和翻译研讨会，还在现场设有互动游戏、儿童摊位和阅读站。为鼓励参展，主办方采取了许多激励措施，如为展位费提供50%的折扣、承担展商书籍运输费等。为发展线上业务，书展还专门提供数字商店和虚拟展览，出版商可以在线上向无法亲自到场的读者出售书籍。

“在今年的展会上，我们希望突出书籍和出版的重要性，鼓励民众阅读，通过书展的传承，提高民众对文学的认识，并加大文化交流。”沙特文学、出版和翻译委员会首席执行官穆罕默德·哈桑·阿尔万表示，出版业已经成为沙特必不可少的产业，出版业的大力发展将有利于创造就业机会、促进行业投资，助力沙特经济发展。

今年书展上也有不少中国元素。五洲传播出版社与其海外合作伙伴沙特研究与交流知识中心合作，集中展出约500种中国相关图书。这些图书由10多家中国出版社提供，内容涵盖文化、社科、文学、儿童读物、语言学习等。其中，介绍中国的治国理念和执政方略的图书吸引了不少观众的注意，如英文、阿拉伯文版《习近平谈治国理政》（第一卷、第二卷、第三卷），《习近平扶贫论述摘要》等。

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