喷发近3周后，西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山9日出现新裂缝，其中一股岩浆从山坡上倾泻而下，涌向一座工业园区。

西班牙国家地理研究所火山学家斯塔夫罗斯·梅莱特利迪斯告诉西班牙国家广播电台，火山锥似乎局部崩塌，涌出两股岩浆；一股岩浆沿早些时候的路径涌动，另一股开辟新路径。

加那利群岛火山应急反应部门技术主管米格尔·安赫尔·莫尔昆德说，一股岩浆逼近卡勒容德拉加塔工业园，令他们感到担忧。那里有许多仓库和企业办事处。

西班牙国家地理研究所当天记录到拉帕尔马岛37次地震活动，其中最强烈一次震级为4.1级。

老昆布雷火山这次喷发从9月19日开始。截至本月9日，它喷发的岩浆已覆盖超过480公顷土地，摧毁逾1100座建筑。拉帕尔马岛机场两度关闭。

西班牙机场与航空服务公司建议近期飞往加那利群岛的航班额外加装燃料，以防因火山灰被迫改变航线或推迟降落。

拉帕尔马岛是度假胜地，位于加那利群岛西北部，面积708平方公里。该岛有记录以来曾发生过7次火山喷发，上次发生在1971年。（欧飒）【新华社微特稿】

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