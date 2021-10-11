新华社昆明10月10日电 联合国《生物多样性公约》副执行秘书戴维·库珀10日在此间说，希望《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议形成“清晰方向”，为明年的第二阶段会议确定“2020年后全球生物多样性框架”谈判文本。

库珀在COP15媒体通气会上说，全球生物多样性丧失的速度前所未有，这一状况已经威胁到可持续发展、经济社会繁荣以及人们生计。我们所面临的生物多样性丧失危机与当前的气候危机以及健康危机等相互交织，需要未来十年采取必要行动应对这些危机，实现2030年生态系统恢复目标。

他呼吁各国领导人在生物多样性保护方面展现“雄心”，增加相关领域的投资，并在法律法规和激励机制等方面拿出更多相应措施。因此各方需要制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来采取变革性措施提供路线图。

COP15会议将于10月11日至15日和2022年上半年分两阶段召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

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