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蒙古国种植“十亿棵树计划”全面启动

2021年10月11日09:01 | 来源：新华网
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10月10日，人们在蒙古国首都乌兰巴托市纳来哈区植树。新华社发（苏力雅 摄）

　　新华社乌兰巴托10月10日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国总统呼日勒苏赫10日来到首都乌兰巴托市纳来哈区，与驻蒙古国的外国使节、国际组织工作人员以及蒙古国各界代表等数百人参加了植树活动。这意味着该国种植“十亿棵树计划”全面启动。

　　呼日勒苏赫表示，蒙古国实施种植“十亿棵树计划”，既是为了保护蒙古国日益恶化的土地，也是为了保护人类赖以生存的地球。“蒙古国将坚持植树造林为人类造福。”他说。

　

10月10日，人们在蒙古国首都乌兰巴托市纳来哈区植树。新华社发（苏力雅 摄）

　　呼日勒苏赫说，源自蒙古国的沙尘暴不仅使本国遭受严重灾害，也波及了周边国家和地区。“沙尘暴对人类造成的危害不可估量。蒙古国75%左右的土地面积遭受不同程度的荒漠化，今天我们必须共同抗击荒漠化，不能再浪费时间了。”

　　参加活动的中国驻蒙古国大使柴文睿对“十亿棵树计划”给予高度评价。他说，人类只有一个地球，我们需要共同呵护好它，“中国愿意与蒙古国共同抗击荒漠化”。

　　呼日勒苏赫9月22日在第76届联合国大会一般性辩论上承诺说，蒙古国计划2021年至2030年种植至少十亿棵树。此后他签署种植“十亿棵树计划”的总统令。

(责编：崔译戈、燕勐)

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