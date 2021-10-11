新华社北京10月10日电 综合新华社驻外记者报道：纪念辛亥革命110周年大会9日在北京人民大会堂隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。多国专家学者在接受记者采访时表示，讲话深刻阐述了辛亥革命110年来的历史启示，强调携手向着中华民族伟大复兴的目标继续奋勇前进，具有十分重要的意义。他们相信在中国共产党的团结带领下，中国人民将沿着中国特色社会主义道路实现中华民族伟大复兴，并将为世界和平发展与进步作出新的重要贡献。

约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德说，习近平总书记的讲话具有十分重要的意义，中国特色社会主义道路不仅成功推动了中国的生产力发展和经济快速增长，同时保证了社会公平，维护了人民的权利和尊严，推动实现共同富裕。事实证明，中国对于中国特色社会主义道路的探索和实践是成功的，并为世界带来重要的发展经验。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，现实已充分证明，中国特色社会主义不仅带来中国经济社会的包容性增长，使中国消除绝对贫困，还在很多方面深刻改变世界。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，对习近平总书记阐述的辛亥革命110年来的历史启示印象十分深刻。历史和现实表明，中国将沿着中国特色社会主义这条正确道路继续前进，朝着实现中华民族伟大复兴的目标坚定迈进。

新加坡国际事务研究所高级研究学者胡逸山表示，辛亥革命一个多世纪后，在中国共产党的领导下，中国已摆脱绝对贫困、全面建成小康社会，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，期待中国继续推动地区和全球的稳定与发展，不断促进全人类的共同繁荣。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫说，习近平总书记的讲话非常重要。中国已消除绝对贫困，是世界主要经济体之一，全体中国人民将继续团结奋进，中国会不断取得发展繁荣新成就。

乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫表示，今年是中国共产党成立100周年，相信在中国共产党的领导下，中国一定能实现完全统一的历史任务。

罗马尼亚资深外交官、知名汉学家布扎图对习近平总书记关于坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展的论述深表赞同。布扎图指出，台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示，辛亥革命是中国历史的重要转折点。中国特色社会主义道路使中国实现繁荣富强。中国是世界可持续发展的关键参与者，在注重自身发展的同时，还积极寻求与各国开展对话合作，营造和谐的世界发展环境，值得其他国家学习。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，中国人民在中国共产党的团结带领下，正沿着中国特色社会主义道路向着中华民族伟大复兴的目标前进。中国主张加强同世界各国人民的团结，为世界的和平、发展和繁荣作出重要贡献。（参与记者：谢昊、冀泽、王丽丽、张章、李碧念、胡晓光、尹南、张笑然、蔡国栋、朱雨博、吴昊、陈进、林惠芬）

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