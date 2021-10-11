新华社巴黎10月10日电 （国际观察）经合组织推行国际税改影响几何

新华社记者邢建桥

经济合作与发展组织（经合组织）日前在巴黎宣布，136个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革，将从2023年起向大型跨国企业征收至少15%的企业税，以应对经济数字化带来的税收挑战。

一些分析人士认为，国际税收制度改革有助于规避大型跨国互联网企业逃税和避税，但也可能影响一些发展中国家和较小发达国家吸引外资的经济策略，引发外资投资降低，进而影响其经济发展。

经合组织此次推出的方案是重新分配跨国企业利润征税权和设立全球有效最低税率的双支柱包容性框架。该组织说，这一方案的支柱一将确保规模最大、利润最丰厚的跨国企业利润和征税权在各国之间更公平地分配。新规则要求跨国企业在其经营活动所在国纳税，而不仅仅是在其总部所在地。支柱二是将全球最低企业税率设为15%。从2023年起，年收入超过7.5亿欧元（约合8.7亿美元）的公司都将适用这一税率。

经合组织表示，该方案实施后，超过1250亿美元来自全球约100家大型跨国企业的利润将被重新分配给各国。

分析人士指出，实施全球最低企业税率规则后，跨国企业将其利润转移到低税区或“避税天堂”的动力将会明显下降。

英国牛津大学研究税收的教授迈克尔·德弗罗曾测算，《财富》世界500强企业中有78家会受到支柱一规则影响，其中美国、欧洲企业各37家。

法国国际关系与战略研究所研究员雷米·布尔若对新华社记者表示，在一个国家产生营业额后开始对利润征税，以及最低15%的企业税都将促使大型跨国企业重新定向它们的投资。

近年来，跨国互联网公司在全球赚取高额利润的同时，被指责利用现行国际税务体系漏洞进行避税。

谷歌、苹果等科技公司于20世纪80年代末发明了一种业内俗称“双层爱尔兰-荷兰三明治”的避税策略，即将其在欧洲的部分营业收入先转移到爱尔兰或荷兰等低税率国家的分支机构再进行纳税。长期以来，法国等欧洲国家对互联网巨头利用欧盟税法漏洞避税心存不满。

布尔若认为，新税收制度会使像爱尔兰这样经济体量相对较小的国家不能继续以较低的税率吸引跨国企业。

爱尔兰企业税率为12.5%，是一些互联网巨头欧洲总部所在地。爱尔兰财政、公共支出与改革部长帕斯卡尔·多诺霍此前表示，推行国际税改可致爱尔兰损失20%的跨国企业税收。

此外，一些国家和国际机构也对新方案中规定的15%最低企业税率表示不满。阿根廷经济部长马丁·古斯曼日前表示，发展中国家被迫在“糟糕和更糟糕的（方案）”中选择。

国际救援组织乐施会税收政策负责人苏珊娜·鲁伊斯说：“发展中国家的合理担忧被忽视。15%税率的提议将使富裕国家受益并加剧不平等。”

彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔此前表示，设立全球最低企业税率剥夺了一些国家利用低税率吸引跨国企业投资的政策空间，特别是对于那些没有其他手段吸引外资的经济体不公平，多边开发银行等国际金融机构应考虑对这些经济体给予帮助。

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