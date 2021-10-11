人民网东京10月10日电 （记者岳林炜）当地时间9日上午，旅日华侨华人在东京举办座谈会纪念辛亥革命110周年。本次座谈会由日本中国和平统一促进会、全日本华侨华人中国和平统一促进会和全日本华人促进中国和平统一协议会共同主办，中国驻日本大使馆公使施泳、参赞兼总领事詹孔朝以及日本侨界社团负责人、华侨华人代表共50余人线上线下出席本次座谈会。

施泳公使致辞表示，今天北京隆重举行辛亥革命110周年纪念大会，旅日侨胞同一天召开座谈会，共同目的就是深切缅怀孙中山等辛亥革命先驱的历史功勋，学习和弘扬他们矢志不渝为中华民族振兴而奋斗的崇高精神。

施泳强调，当前中国人民正在中国共产党领导下，向着全面建设社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，我们对实现中华民族伟大复兴的中国梦充满了信心和自豪。希望广大旅日侨胞继承和弘扬优良传统，不断增进海内外中华儿女大团结，继续拥护中国共产党领导，积极为祖国统一、家乡建设、人民幸福贡献力量，努力把革命先烈和在日侨团先辈们未竟的事业推向前进，共同为早日实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

日本中国和平统一促进会会长陈福坡在线致辞时表示，今年是中国推翻满清帝制辛亥革命成功110年，也是中国共产党建党100周年，中国在这一个世纪中，久经奋起，改革翻天覆地，如今使国家站起来，富起来，强起来了。民进党当局数典忘祖，其台独图谋终将失败。

全日本华侨华人中国和平统一促进会会长凌星光在闭幕总结时强调，孙中山先生逝世后，中国共产党人继承他的遗愿，同一切忠于他的事业的人们继续奋斗，不断实现和发展了孙中山先生和辛亥革命先驱的伟大抱负。我们呼吁在日华侨在中国共产党的领导下，团结一切可以团结的力量，为早日实现祖国的完全统一和促进中日友好做出不懈努力。

与会的旅日华侨华人代表一致表示，现在我们纪念辛亥革命，就是要继承发扬辛亥革命精神，不忘振兴中华民族的初心，牢记实现祖国统一、实现中华民族伟大复兴的使命；就是要坚持传承华侨华人先辈们的献身爱国精神，使之成为华侨华人共同的精神财富和不变的人生底色。

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