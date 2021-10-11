新华社昆明10月10日电 专访：中国在生物多样性保护上采取了有效行动——访世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒

新华社记者张家伟 董修竹 刘万利

中国在生物多样性保护方面已经采取了很多卓有成效的措施，比如大熊猫繁育计划就是“很好的实践，也非常成功”，总部设在瑞士的世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒日前接受新华社记者视频采访时如此评价。

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）将于11日在中国昆明拉开帷幕。奥伯勒将以视频连线方式参加这次大会。

在环境保护领域拥有丰富经验的奥伯勒认为，全球都要应对自然环境和生物多样性保护方面的挑战，这需要我们在社会和经济层面进行大变革。这些挑战的根源与我们当前的生产和消费方式息息相关，两方面的挑战也相互关联，“如果其中一个挑战得不到解决，我们也无法应对另一个挑战”。

他说，生物多样性和气候变化是两个相互影响的领域，前者有助减缓气候变化的影响，而气候变化本身又是生物多样性和物种损失的原因之一。而中国在这两个领域都做出了贡献：一方面中国在应对气候变化过程中扮演着越来越重要的角色，在发展低碳经济上，制定了考虑周到并具有雄心的目标；另一方面，中国在生物多样性保护上采取了很多有效措施。

除了大熊猫繁育计划，据奥伯勒介绍，世界自然保护联盟推行的“基于自然的解决方案”在中国也得到认可和推广。在这种理念下，假设一个村庄遭遇洪水或者山体滑坡，解决的方法不是一味靠钢筋混凝土，而是种植更多树木，形成绿色保护带，从而保护村庄免受这些灾害的侵袭。

他说，世界自然保护联盟与中国政府合作，已经在中国成功开展了这方面的实践。

奥伯勒说，中国在世界自然保护联盟中发挥着越来越重要的作用，500名来自中国的研究人员和学者在该联盟的不同技术委员会中工作，他们为联盟在全球各地的科研和数据分析工作做出了贡献。

奥伯勒说，COP15非常重要，因为很多议题需要完成审议，世界自然保护联盟为此提供技术支持，并希望与会各方最终能够在生物多样性保护方面达成共识。这其中，资金问题也是一个关注点，因为修复自然生态环境并更好地保护物种等事业都需要资金，“我们有必要在全球范围内加大这方面的投资”。

他表示：“为了这颗星球上人类的生存，我们要付出共同的努力，面对共同的挑战，我们只有朝着这个方向开展合作，才能找到解决方案。”

(责编：崔译戈、燕勐)