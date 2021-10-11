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捷克反对党联盟“在一起”以微弱优势赢得议会众议院选举

2021年10月11日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社布拉格10月9日电（记者杨晓红）为期两天的捷克议会众议院选举9日结束。官方公布的统计数据显示，由三个反对党组成的“在一起”政党联盟以微弱优势领先现任总理巴比什领导的“不满公民行动”党（前译ANO），成为本次选举最大赢家。

　　“在一起”政党联盟由公民民主党、基督教民主联盟-捷克斯洛伐克人民党以及“传统、责任、繁荣”党组成，在此次议会众议院选举中获得27.79%的选票，“不满公民行动”党获得27.12%的选票。此外还有1个联盟和1个政党赢得众议院席位。其中，捷克海盗党以及市长和独立人士联盟组成的海盗党/市长联盟获得15.62%的选票，自由与直接民主运动获得9.56%的选票。

　　选举结果公布后，“在一起”政党联盟领导人彼得·菲亚拉随即表示，该联盟已与海盗党/市长联盟签署备忘录，双方有意组建新的多数派联合政府。

　　这是捷克自1993年独立以来举行的第八次议会众议院选举，共有22个政党和政治团体提名的5242位候选人角逐众议院200个议席。根据捷克宪法，政府内阁须得到众议院的信任票才可组成。统计数据显示，捷克近800万选民中，有65%参与投票。

(责编：崔译戈、燕勐)

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