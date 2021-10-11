新华社德国波恩10月9日电（记者张远 沈忠浩）生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台执行秘书安妮·拉里戈德里日前在德国波恩接受新华社记者专访时说，保护生物多样性需要跨国协作。

拉里戈德里说，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在中国云南举行意义非凡，云南生物多样性高度丰富，有种类繁多的动植物，相信可以给与会代表带来思想启发。

生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台近年来发布多份报告，主题包含全球多个地区的生物多样性现状、土壤退化与恢复等。

拉里戈德里说，通过这些报告来看，自然系统退化已达到前所未有的水平，因此保护生物多样性具有紧迫性。

“人类失去了85%的湿地，只有3%的海洋面积未受人类活动影响。大量动植物物种面临灭绝威胁。”拉里戈德里说。

谈到对本次会议的期待，拉里戈德里说，希望“2020年后全球生物多样性框架”能包括更多可以量化的数字，以便帮助人们更好地了解需要达成的目标。

生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台于2012年正式成立，秘书处设在波恩。这一平台的目标是建立科学与政策之间的联系，加强生物多样性保护与可持续利用，确保长期人类福祉和社会可持续发展。

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