新华社日内瓦10月10日电 专访：中国在应对气候变化和气象研究中发挥关键作用——访世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯

马丁纳·富克斯

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯日前在接受新华社记者专访时表示，中国在应对气候变化、气象研究和援助发展中国家方面发挥了关键作用。

总部位于日内瓦的世界气象组织成立于1950年，是一个拥有193个会员国和会员地区的联合国专门机构。塔拉斯说，在过去几十年，中国发生了令人惊叹的变化。中国开发了先进的卫星项目，拥有全球领先的气象卫星，为如何发展最先进的气象和预警服务树立了一个非常好的榜样。

目前，中国是世界上少数同时拥有极轨和静止气象卫星的国家和地区之一。“风云家族”被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列，成为空间与重大灾害国际宪章机制的值班卫星。风云气象卫星正持续为118个国家和地区提供数据产品和服务。

塔拉斯说，作为最大的发展中国家和联合国安理会常任理事国，中国在推动多边主义发展方面发挥了重要作用。“中国在世界气象组织中一直是一个非常有建设性的参与者，也一直在帮助亚洲以及非洲的发展中国家改善其基础设施和服务能力。”

“我非常感谢中国所做的一切，”塔拉斯说，“在世界气象组织，我们有来自中国的高级专家，我对他们具备的知识和语言能力感到非常高兴。”塔拉斯表示，希望中国与世界气象组织进一步加强合作。

塔拉斯还表示，很高兴看到作为“一带一路”倡议的一部分，中国为非洲、太平洋和加勒比地区气象服务的进一步发展作出贡献。他说：“我们感谢中国一直在培训非洲气象部门的专家，也很高兴看到中国制定了具体的发展计划，投入这些国家的基础设施建设和预警服务能力培训。”（参与记者：刘曲）

(责编：崔译戈、燕勐)