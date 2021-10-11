美国白宫8日宣布，美国将调高2022财政年度接收难民人数上限至12.5万人，比上一财年增加一倍。

美国政府计划在自今年10月1日开始的2022财年最多从非洲接收难民4万人，从东亚接收1.5万人，从欧洲和中亚接收1万人，从拉丁美洲和加勒比地区接收1.5万人，从近东和南亚接收3.5万人。另外预留1万个名额根据需要分配。

美国总统约瑟夫·拜登在一份备忘录中说，调高接收难民人数上限出于“人道主义担忧”，“符合国家利益”。

美国《新闻周刊》分析，美国从阿富汗撤军且塔利班掌权后，数以千计阿富汗难民陆续到美国寻求庇护，白宫迫于巨大压力，大幅调高接收难民人数上限。

前任总统唐纳德·特朗普执政期间，美国接收难民人数上限降至历史低点，一度只有1.5万人。特朗普政府还禁止伊朗、利比亚、索马里等国难民入境美国。

拜登上台初期对调高接收难民人数上限有所犹豫，但最终把2021财年接收难民人数上限从1.5万人上调至6.25万人。

美国国务院数据显示，美国2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）接收11411名难民，远低于接收人数上限。（陈丹）【新华社微特稿】

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