墨西哥政府部门8日说，墨方执法人员7日晚在靠近美国边境地带查获6辆搭载非法移民的卡车，车厢里共有652名非法移民，其中9人新冠病毒检测结果呈阳性，还有数十人出现脱水、营养不良等症状。

据美联社报道，墨西哥执法人员在北部地区塔毛利帕斯州一处高速公路检查站注意到这些可疑卡车，随后逮捕与这起偷渡事件有关的4名嫌疑人。这条高速公路连通塔毛利帕斯州维多利亚城与新莱昂州蒙特雷，而蒙特雷被视为中美洲移民前往墨美边境的一大“中转站”。

按照墨方说法，车上搭载的这批非法移民均来自中美洲地区，包括564名危地马拉移民，以及来自洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、伯利兹等国的移民。这些卡车从墨西哥中部普埃布拉州出发，途经塔毛利帕斯州，准备驶往新莱昂州蒙特雷。

被查获时，这些卡车的车厢均被锁着。墨西哥执法人员将车辆送至警局，找到工具强行开锁，发现车内挤满了人。塔毛利帕斯州卫生部门说，9名非法移民新冠病毒检测结果呈阳性。红十字会工作人员说，40名非法移民有脱水和营养不良症状。

这类偷渡方式引发担忧，不少人担心悲剧重演。例如2015年8月，奥地利东部靠近匈牙利边境的高速公路上发现一辆卡车，处于遭人遗弃状态，密闭车厢内71名难民窒息而死。

值得注意的是，这次被拦截的600多名非法移民中，超过半数是儿童，其中将近200名儿童没有家人陪伴，属于独自上路。

墨西哥总统洛佩斯上月22日呼吁美国采取紧急行动，解决移民危机。他说，墨西哥和中美洲国家仍在等待美国承诺的几十亿美元经济发展资金，以让这些国家分担移民压力，但“什么都没有”收到。

今年以来，美国与墨西哥边境的非法移民潮持续不断，对美国和墨西哥政府构成严峻挑战。据美媒报道，今年以来在美墨边境被捕的非法移民人数达到20多年来最高水平，仅8月就有超过20.8万人次的非法移民被捕，其中许多人是被遣返后再次越境进入美国。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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